Никто вам бесплатно инсайды не даст, на этом большие деньги зарабатывают. Поэтому остается только прогнозы аналитиков читать, у которых прогнозы сбываются. И анализировать различные индикаторы. Один из ключевых индикаторов - экономически обоснованный курс через ЗВР и денежные агрегаты.
kluychkooleg написав:Раз в месяц наступает необхдимость убить зарплату. Долго тянуть с этим не хочется, так как хочется "провести его лучше с близкими друзьями и семьей". И вот тут график МБ помогает сэкономить 10-20 копеек на долларе или Евро. А валютные эксперты да - или профаны, или проститутки (что прикажете написать) или флюгеры (пишут вслед за трендом, мгновенно переобуваясь на лету).
Подскажите как? О чем речь идет? О даче срочного поручения своему банку осуществить валютную операцию на межбанке?
Курсы налички сейчас быстро меняют, в зависимости от положения на межбанке. Головные конторы обменок быстро реагируют на межбанк, так как там торгуют.
matroSkin написав:Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет
если человеку нужна кастрюля и полотенце, то их не обязательно покупать в субботу/воскресенье. На счёт ресторанов и кинотеатров скорее всего да выручка упадёт.
Ну, если так же рассуждать, то можно и в ресторан пойти в понедельник вечером. Рестораны и кафе пострадают, конечно, пока будут перестраивать свои графики работы. Ведь их основная выручка традиционно была по выходным. Но на вынос пока ж не запрещают им работать на выходных, а люди отдохнуть и покушать хорошо - рыбку там, шашлычок с овощами пиццу, хотят всегда. Выходить на улицу народу ж не запретили на выходных. Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше.
Хуже всего, что болеть начинают сейчас очень много. Давно были в поликлинике своей? Ну его на фиг. Людей валом, все заражают друг друга к тому же там. Из этого следует, что зарплаты у многих наемных работников сильно порежут, а владельцы многих фирм недополучат денег из-за того, что работать некому и из-за довольно глобальных изменений на рынках.
А при таком развитии дел с отсутствием лечения коронавируса покупать кастрюли в большом магазине, рискуя здоровьем как-то не захочется. Розница по этой причине, мне кажется, что пострадает в процентном соотношении более сильно, чем кафе и рестораны. А за ними пострадают и оптовики. Эффект мультипликатора в обратном, негативном смысле почувствуется всеми очень быстро.
kluychkooleg написав:Раз в месяц наступает необхдимость убить зарплату. Долго тянуть с этим не хочется, так как хочется "провести его лучше с близкими друзьями и семьей". И вот тут график МБ помогает сэкономить 10-20 копеек на долларе или Евро. А валютные эксперты да - или профаны, или проститутки (что прикажете написать) или флюгеры (пишут вслед за трендом, мгновенно переобуваясь на лету).
Подскажите как? О чем речь идет? О даче срочного поручения своему банку осуществить валютную операцию на межбанке?
Курсы налички сейчас быстро меняют, в зависимости от положения на межбанке. Головные конторы обменок быстро реагируют на межбанк, так как там торгуют.
опреративно, да не все. Мне обычно удается покупать ниже Межбанка.
Оперативный индикатор резкого падения потребительских настроений - покупки украинцев на распродаже AliExpress по случаю т.н. Дня холостяка обвалились на 51% по сравнению с прошлым годом, при том, что все предыдущие годы активно росли.
Статистика от Приватбанка, а не по рынку в целом, но оснований предполагать, что тот потерял сколь-либо сопоставимую долю рынка нет.
kluychkooleg написав:Мне обычно удается покупать ниже Межбанка.
Тогда Вам нужно не вопросы спрашивать, а консультации давать, причем платно
Абсолютно точная и оперативная информация есть только на торговых площадках, где заключаются сделки. Но, даже получив к ним доступ, нужно будет еще разобраться в большом массиве заявок, выбрав среди них реальные и сравнив обстановку на разных площадках. Вряд ли такие усилия соизмеримы с задачей убить зарплату.
Мы, будучи сторонними наблюдателями, получаем информацию о котировках в уже обработанном виде. Задержки на обработку и прохождение информации неизбежны. Для общего представления о тенденциях на МБ мне видится наиболее удобным график на нашем сайте, построенный по данным Укрдилинга. Насколько я понимаю, эти данные получены методами усреднения с отбрасыванием пиковых значений. Алгоритмы усреднения изредка дают сбой, но обычно информация достоверна и хорошо коррелирует со средневзвешенными курсами, публикуемые Нацбанком. Задержки здесь небольшие.
Графики на Курсе тоже интересны. Насколько я понимаю, они это данные получают от непосредственных участников МБ, т.е. это субъективная оценка профессионалов, которой они руководствуются при проведении сделок. Можно пытаться уловить какие-то настроения рынка, сравнив данные усреднения с человеческой оценкой, но это настолько ситуативно, что в обменку бежать уже поздно, да и разница редко превышает пару копеек. Общую картину торгов по их графикам воспринимать трудно из-за нелинейной шкалы времени.
zРадио написав:Оперативный индикатор резкого падения потребительских настроений - покупки украинцев на распродаже AliExpress по случаю т.н. Дня холостяка обвалились на 51% по сравнению с прошлым годом, при том, что все предыдущие годы активно росли.
Статистика от Приватбанка, а не по рынку в целом, но оснований предполагать, что тот потерял сколь-либо сопоставимую долю рынка нет.
Согласен. Я сам за обуздание импорта. Но пересичный ведь не мыслит категориями влияния его действий на внешнеторговое сальдо - он просто предпочел не тратить деньги на некритичные для себя вещи. Я только в контексте потребительских настроений подсветил эту новость