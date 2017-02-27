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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:40
buratinyo написав:
Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше.
Покупательная способность падает настолько быстро, что скоро в ресторанах будут подавать мясо чинуш. В Киеве может нет, в провинции да.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 16:44
zРадио написав: pesikot написав:zРадио
А какое отношение день холостяка имеет к нам ?
Была ранее хайповая тема, теперь сдулась
День холостяка не при чем - причем распродажа. И в этом году она была по меньшей мере не хуже, чем в предыдущие - китайцы купили на рекордную сумму
А ты в Китае живёшь ?
Или в Украине ?
Или ты при слова "скидка" вообще теряешь мозги ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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