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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6778677967806781

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 220
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
37%
81
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:40

  buratinyo написав:Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше.
Покупательная способность падает настолько быстро, что скоро в ресторанах будут подавать мясо чинуш. В Киеве может нет, в провинции да.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:44

  zРадио написав:
  pesikot написав:zРадио
А какое отношение день холостяка имеет к нам ?
Была ранее хайповая тема, теперь сдулась


День холостяка не при чем - причем распродажа. И в этом году она была по меньшей мере не хуже, чем в предыдущие - китайцы купили на рекордную сумму

А ты в Китае живёшь ?
Или в Украине ?
Или ты при слова "скидка" вообще теряешь мозги ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:57

  pesikot написав:Или ты при слова "скидка" вообще теряешь мозги ?


Я? Извини, это не я на 16 млн долларов в прошлом году на никому не известный в Украине День холостяка накупил всякой всячины на Ali.

Чукча, ты научишься читать прежде, чем переводить место на экране форумчан? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:31

  greenozon написав:
  kluychkooleg написав:Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.


не ходіть по всяких помойках і вата сайтах


Вот когда Порошенко сделает для народа бесплатную версию,все пойдем туда :) А пока...

Для тех, кто хочет иметь относительно оперативную информацию по межбанку и, главное, бесплатную, берем вот здесь:
https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart

Правда, это вообще российский ресурс. Такая незадача... Но зато на шару.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:47

Падение импорта это конечно хорошо, но что будут делать , чтобы закрыть дыру в бюджете из-за недополучения денег с таможни ?

1. Поднять курс доллара.
2. Печатать гривну.
3. Попросить у МВФ.
4. Не выплатить пенсии и зарплаты бюджетникам.
5. ???
Востаннє редагувалось andrein в Суб 14 лис, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:54

  Искатель написав:
  greenozon написав:
  kluychkooleg написав:Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.


не ходіть по всяких помойках і вата сайтах


Вот когда Порошенко сделает для народа бесплатную версию,все пойдем туда :) А пока...

Для тех, кто хочет иметь относительно оперативную информацию по межбанку и, главное, бесплатную, берем вот здесь:
https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart

Правда, это вообще российский ресурс. Такая незадача... Но зато на шару.

То что есть русскоязычная версия сайта не говорит о его российском происхождении
Тут https://www.investing.com/about-us/ ясно написано что Кипр, Испания, КНР и Британский Виргинские Острова.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 18:07

  BIGor написав:То что есть русскоязычная версия сайта не говорит о его российском происхождении
Тут https://www.investing.com/about-us/ ясно написано что Кипр, Испания, КНР и Британский Виргинские Острова.


:) Я на Инвестинге провожу столько времени, что могу судить, кто его создатель. Как и Профинанса...А перечень офшорных площадок есть и более полный :)
Но все равно спасибо, теперь некоторые упоротые с нашего форума смогут с чистой совестью пользоваться :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 18:14

  Искатель написав:Но все равно спасибо, теперь некоторые упоротые с нашего форума смогут с чистой совестью пользоваться :)


Интересно, в Telegram их тоже нет? :mrgreen:
zРадио
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