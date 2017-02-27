kluychkooleg написав:Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.
не ходіть по всяких помойках і вата сайтах
Вот когда Порошенко сделает для народа бесплатную версию,все пойдем туда А пока...
kluychkooleg написав:Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.
не ходіть по всяких помойках і вата сайтах
Вот когда Порошенко сделает для народа бесплатную версию,все пойдем туда А пока...
BIGor написав:То что есть русскоязычная версия сайта не говорит о его российском происхождении Тут https://www.investing.com/about-us/ ясно написано что Кипр, Испания, КНР и Британский Виргинские Острова.
Я на Инвестинге провожу столько времени, что могу судить, кто его создатель. Как и Профинанса...А перечень офшорных площадок есть и более полный Но все равно спасибо, теперь некоторые упоротые с нашего форума смогут с чистой совестью пользоваться