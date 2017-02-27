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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6778677967806781

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 220
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
37%
81
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:40

  buratinyo написав:Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше.
Покупательная способность падает настолько быстро, что скоро в ресторанах будут подавать мясо чинуш. В Киеве может нет, в провинции да.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:44

  zРадио написав:
  pesikot написав:zРадио
А какое отношение день холостяка имеет к нам ?
Была ранее хайповая тема, теперь сдулась


День холостяка не при чем - причем распродажа. И в этом году она была по меньшей мере не хуже, чем в предыдущие - китайцы купили на рекордную сумму

А ты в Китае живёшь ?
Или в Украине ?
Или ты при слова "скидка" вообще теряешь мозги ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:57

  pesikot написав:Или ты при слова "скидка" вообще теряешь мозги ?


Я? Извини, это не я на 16 млн долларов в прошлом году на никому не известный в Украине День холостяка накупил всякой всячины на Ali.

Чукча, ты научишься читать прежде, чем переводить место на экране форумчан? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:31

  greenozon написав:
  kluychkooleg написав:Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.


не ходіть по всяких помойках і вата сайтах


Вот когда Порошенко сделает для народа бесплатную версию,все пойдем туда :) А пока...

Для тех, кто хочет иметь относительно оперативную информацию по межбанку и, главное, бесплатную, берем вот здесь:
https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart

Правда, это вообще российский ресурс. Такая незадача... Но зато на шару.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:47

Падение импорта это конечно хорошо, но что будут делать , чтобы закрыть дыру в бюджете из-за недополучения денег с таможни ?

1. Поднять курс доллара.
2. Печатать гривну.
3. Попросить у МВФ.
4. Не выплатить пенсии и зарплаты бюджетникам.
5. ???
Востаннє редагувалось andrein в Суб 14 лис, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:54

  Искатель написав:
  greenozon написав:
  kluychkooleg написав:Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.


не ходіть по всяких помойках і вата сайтах


Вот когда Порошенко сделает для народа бесплатную версию,все пойдем туда :) А пока...

Для тех, кто хочет иметь относительно оперативную информацию по межбанку и, главное, бесплатную, берем вот здесь:
https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart

Правда, это вообще российский ресурс. Такая незадача... Но зато на шару.

То что есть русскоязычная версия сайта не говорит о его российском происхождении
Тут https://www.investing.com/about-us/ ясно написано что Кипр, Испания, КНР и Британский Виргинские Острова.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 18:07

  BIGor написав:То что есть русскоязычная версия сайта не говорит о его российском происхождении
Тут https://www.investing.com/about-us/ ясно написано что Кипр, Испания, КНР и Британский Виргинские Острова.


:) Я на Инвестинге провожу столько времени, что могу судить, кто его создатель. Как и Профинанса...А перечень офшорных площадок есть и более полный :)
Но все равно спасибо, теперь некоторые упоротые с нашего форума смогут с чистой совестью пользоваться :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 18:14

  Искатель написав:Но все равно спасибо, теперь некоторые упоротые с нашего форума смогут с чистой совестью пользоваться :)


Интересно, в Telegram их тоже нет? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:06

Субботний вечерний оффтоп

Все ключевые события последнего времени – выборы в США, заседания ЕЦБ и ФРС, уже прошли, ключевая статистика за октябрь по рынку труда опубликована. Середина месяца – обычно период затишья в плане статистики. Множество событий произошло, и они не смогли вывести евро-доллар из боковика, так что вполне резонно предположить, что в ближайшие дни в боковике пара и останется.
С августа евро-доллар стоит приблизительно в диапазоне 1,16-1,19, то есть уже четвертый месяц. Если пара проведет в боковике еще несколько месяцев, в этом не будет ничего удивительного. Следующее крупное трендовое движение будет снова вверх, в этом нет никаких сомнений.
Пожалуй, единственное событие, которое еще несет большую неопределенность – это переговоры по Брекзиту. По мнению министра иностранных дел Ирландии, переговоры по поводу сделки Великобритании с ЕС придется продлить на следующую неделю. На его взгляд, сделка скорее состоится, чем не состоится. Но весьма возможно, что сделка развалится и для него это “не будет шоком”. На неделе Палата лордов Великобритании окончательно отклонила “Законопроект о внутреннем рынке”, который нарушает международное соглашение с ЕС о Брекзите. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство будет проталкивать законопроект дальше, так как согласно законодательству Великобритании Палата общин может принимать законы вопреки мнению верхней палаты. Палата лордов может лишь задержать принятие законов.
Переговоры по Брекзиту в очередной раз продлены и продолжатся на следующей неделе, хотя очередным крайним сроком считалась дата 15 ноября. Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что между Великобританией и ЕС “остаются значительные расхождения”. Великобритания “упорно работает над тем, чтобы заключить сделку”, но пока достигнутый прогресс минимален. Бесконечно оттягивать решение вопроса не получится, так что если риски Брекзита реализуются, то в самые ближайшие дни. “Несомненно то, что переходный период закончится 31 декабря, и мы будем готовы уйти либо на австралийских условиях [что фактически означает жесткий Брекзит], либо с соглашением о свободной торговле, если оно будет достигнуто с ЕС”, - заявил пресс-секретарь Бориса Джонсона.
Если жесткого Брекзита не будет, то евро-доллар останется в диапазоне. В обратном случае отметка 1,15 на евро-долларе может быть показана довольно быстро, а пара фунт-доллар обвалится ближе к 1,20. Но пока рынок упорно считает, что все разговоры в Великобритании про “австралийские условия” являются блефом Бориса Джонсона.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всі факти про вибори в світі та наші теж,МВФ та ковід показують що ми на порозі ВЕЛИКОГО ШУХЕРА. Який він буде невідомо,але висновки робить кожен сам собі.
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