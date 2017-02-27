Додано: Суб 14 лис, 2020 19:06

Все ключевые события последнего времени – выборы в США, заседания ЕЦБ и ФРС, уже прошли, ключевая статистика за октябрь по рынку труда опубликована. Середина месяца – обычно период затишья в плане статистики. Множество событий произошло, и они не смогли вывести евро-доллар из боковика, так что вполне резонно предположить, что в ближайшие дни в боковике пара и останется.

С августа евро-доллар стоит приблизительно в диапазоне 1,16-1,19, то есть уже четвертый месяц. Если пара проведет в боковике еще несколько месяцев, в этом не будет ничего удивительного. Следующее крупное трендовое движение будет снова вверх, в этом нет никаких сомнений.

Пожалуй, единственное событие, которое еще несет большую неопределенность – это переговоры по Брекзиту. По мнению министра иностранных дел Ирландии, переговоры по поводу сделки Великобритании с ЕС придется продлить на следующую неделю. На его взгляд, сделка скорее состоится, чем не состоится. Но весьма возможно, что сделка развалится и для него это “не будет шоком”. На неделе Палата лордов Великобритании окончательно отклонила “Законопроект о внутреннем рынке”, который нарушает международное соглашение с ЕС о Брекзите. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство будет проталкивать законопроект дальше, так как согласно законодательству Великобритании Палата общин может принимать законы вопреки мнению верхней палаты. Палата лордов может лишь задержать принятие законов.

Переговоры по Брекзиту в очередной раз продлены и продолжатся на следующей неделе, хотя очередным крайним сроком считалась дата 15 ноября. Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что между Великобританией и ЕС “остаются значительные расхождения”. Великобритания “упорно работает над тем, чтобы заключить сделку”, но пока достигнутый прогресс минимален. Бесконечно оттягивать решение вопроса не получится, так что если риски Брекзита реализуются, то в самые ближайшие дни. “Несомненно то, что переходный период закончится 31 декабря, и мы будем готовы уйти либо на австралийских условиях [что фактически означает жесткий Брекзит], либо с соглашением о свободной торговле, если оно будет достигнуто с ЕС”, - заявил пресс-секретарь Бориса Джонсона.

Если жесткого Брекзита не будет, то евро-доллар останется в диапазоне. В обратном случае отметка 1,15 на евро-долларе может быть показана довольно быстро, а пара фунт-доллар обвалится ближе к 1,20. Но пока рынок упорно считает, что все разговоры в Великобритании про “австралийские условия” являются блефом Бориса Джонсона.