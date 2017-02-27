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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:21
Ethereum написав:
Всі факти про вибори в світі та наші теж,МВФ та ковід показують що ми на порозі ВЕЛИКОГО ШУХЕРА. Який він буде невідомо,але висновки робить кожен сам собі.
обвалиться кріпта?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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