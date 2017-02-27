обвалиться кріпта?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:21
обвалиться кріпта?
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Додано: Суб 14 лис, 2020 21:35
З такими темпами друкування грошей усіма центро банками навряд чи щось (крім купівельної спроможності самих валют) обвалиться найближчим часом
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:07
Нужно на сайте Киеврады замутить петицию чтоб на Майдане для любителей прозрачности построили домик на сотню квартир, весь из стекла (как известный мостик). Все предметы интерьера и мебель тоже должны быть стеклянными или из бесцветного поликарбоната. И тех, кто публично пожаловался, что ему этой самой прозрачности не хватает, принудительно в тот домик помещать, хоть на месяц. После повторного проявления давать год "поселения", ну а рецидивистов отправлять на пожизненное. Будет крутая туристическая изюминка Киева, отобьётся за пару месяцев.
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:12
обвалится великий шухер.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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