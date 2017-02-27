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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6779678067816782

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 220
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
37%
81
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:21

  Ethereum написав:Всі факти про вибори в світі та наші теж,МВФ та ковід показують що ми на порозі ВЕЛИКОГО ШУХЕРА. Який він буде невідомо,але висновки робить кожен сам собі.

обвалиться кріпта?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:35

  flyman написав:
  Ethereum написав:Всі факти про вибори в світі та наші теж,МВФ та ковід показують що ми на порозі ВЕЛИКОГО ШУХЕРА. Який він буде невідомо,але висновки робить кожен сам собі.

обвалиться кріпта?

З такими темпами друкування грошей усіма центро банками навряд чи щось (крім купівельної спроможності самих валют) обвалиться найближчим часом
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:07

  Вадим Жураковский написав:
  Gesha написав:Наличка необходима для того, что бы не "светить" движение денег.

так это разве хорошо? Поэтому и нужно запретить наличку, чтобы была прозрачность.


Нужно на сайте Киеврады замутить петицию чтоб на Майдане для любителей прозрачности построили домик на сотню квартир, весь из стекла (как известный мостик). Все предметы интерьера и мебель тоже должны быть стеклянными или из бесцветного поликарбоната. И тех, кто публично пожаловался, что ему этой самой прозрачности не хватает, принудительно в тот домик помещать, хоть на месяц. После повторного проявления давать год "поселения", ну а рецидивистов отправлять на пожизненное. Будет крутая туристическая изюминка Киева, отобьётся за пару месяцев.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:12

  flyman написав:
  Ethereum написав:Всі факти про вибори в світі та наші теж,МВФ та ковід показують що ми на порозі ВЕЛИКОГО ШУХЕРА. Який він буде невідомо,але висновки робить кожен сам собі.

обвалиться кріпта?

обвалится великий шухер.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:00

vitaliian
Всем добрый вечер! :P
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Давно не был... Вижу, не много потерял... Такие же Умняки, склоки, и т.д. Однако приятно, шевелимся!
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шухер на подходе, точно. В не зависимости от крипты, но то таке!
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:24

  Grand Touring написав:
  buratinyo написав:Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше.
Покупательная способность падает настолько быстро, что скоро в ресторанах будут подавать мясо чинуш. В Киеве может нет, в провинции да.

Вы явно в небольшом городе никогда долго не жили.
Мы стремительно возвращаемся в 90-е - так вот в 90х в таких городках рестораны были наполнены всегда (может, не на 100%, но прилично). Даже не смотря на повальную нищету основной части населения. Клиентура - чиновники мэрии, их контрагенты по распилам, их мажористые детки со своими б***, а также криминалитет среднего и высшего пошиба (по местным меркам, конечно).
В общем, в недалеком будущем в залах ресторанов просто произойдет замена прослойки среднего класса на гопоту. А так в общем для рестораторов ничего не изменится. Кроме, может быть, репертуара музыкального сопровождения. Мурку будут чаще требовать.
p_vovk74
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