Додано: Суб 14 лис, 2020 23:24

Grand Touring написав: buratinyo написав: Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше. Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше. Покупательная способность падает настолько быстро, что скоро в ресторанах будут подавать мясо чинуш. В Киеве может нет, в провинции да. Покупательная способность падает настолько быстро, что скоро в ресторанах будут подавать мясо чинуш. В Киеве может нет, в провинции да.

Вы явно в небольшом городе никогда долго не жили.Мы стремительно возвращаемся в 90-е - так вот в 90х в таких городках рестораны были наполнены всегда (может, не на 100%, но прилично). Даже не смотря на повальную нищету основной части населения. Клиентура - чиновники мэрии, их контрагенты по распилам, их мажористые детки со своими б***, а также криминалитет среднего и высшего пошиба (по местным меркам, конечно).В общем, в недалеком будущем в залах ресторанов просто произойдет замена прослойки среднего класса на гопоту. А так в общем для рестораторов ничего не изменится. Кроме, может быть, репертуара музыкального сопровождения. Мурку будут чаще требовать.