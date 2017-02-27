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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6780678167826783>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 222
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
37%
82
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:12

  flyman написав:
  Ethereum написав:Всі факти про вибори в світі та наші теж,МВФ та ковід показують що ми на порозі ВЕЛИКОГО ШУХЕРА. Який він буде невідомо,але висновки робить кожен сам собі.

обвалиться кріпта?

обвалится великий шухер.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:00

vitaliian
Всем добрый вечер! :P
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Давно не был... Вижу, не много потерял... Такие же Умняки, склоки, и т.д. Однако приятно, шевелимся!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шухер на подходе, точно. В не зависимости от крипты, но то таке!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:24

  Grand Touring написав:
  buratinyo написав:Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше.
Покупательная способность падает настолько быстро, что скоро в ресторанах будут подавать мясо чинуш. В Киеве может нет, в провинции да.

Вы явно в небольшом городе никогда долго не жили.
Мы стремительно возвращаемся в 90-е - так вот в 90х в таких городках рестораны были наполнены всегда (может, не на 100%, но прилично). Даже не смотря на повальную нищету основной части населения. Клиентура - чиновники мэрии, их контрагенты по распилам, их мажористые детки со своими б***, а также криминалитет среднего и высшего пошиба (по местным меркам, конечно).
В общем, в недалеком будущем в залах ресторанов просто произойдет замена прослойки среднего класса на гопоту. А так в общем для рестораторов ничего не изменится. Кроме, может быть, репертуара музыкального сопровождения. Мурку будут чаще требовать.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 08:12

  andrein написав:У Дніпрі проходив конкурс малюнка серед дітей під назвою Мій улюблений олігарх. Нещодавно було оголошено переможців.

Конкурс організував художник Максим Ходак в галереї Артсвіт. Брати участь могли діти від 6 до 14 років, а проходило це все дійство з 25 вересня по 25 жовтня. Після цього журі обирало переможців.

"Метою конкурсу є показати вдячність олігархам. Багато років ми завдячуємо їм розвитком нашої економіки, підняттям іміджу України та збереженням природних багатств! А, як відомо, дитячі очі бачать цей світ більш відкрито, їхні погляди сповнені любові та щирості, тому цікаво поглянути на малюнки дітей, які зображатимуть улюбленого олігарха, якого вони оберуть самостійно», — писав організатор у Facebook.

Переможцями в різних вікових категоріях стали портрети Ігоря Коломойського, Юлії Тимошенко та Віктора Пінчука.

Прикол можно потянуть здесь
https://nv.ua/ukr/lifestyle/portreti-ko ... 23811.html

Не кисло так. Рисунки искренние, особенно с ринаткой и скорой помощью - массмудиа пожинает плоды своей эффективности.
Выходит так, шо значительная часть подрастающего поколения УЖЕ живёт С МЫСЛЬЮ - мы многим обязаны вот этим дядям. Это ж как классно работают профи в телевизоре, шо у детей главные ворюги выглядят в добром свете.
Ещё больше понимаю тех, кто свалил из этой страны.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 09:33

Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 лис, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доки на Заході пандемії й брексіти, Китай працює.))

Китай уклав найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю з 14 азіатсько-тихоокеанськими країнами. Її підписали у неділю, 15 листопада, під час віртуального саміту країн Південно-Східної Азії (Asean) у столиці В'єтнаму Ханої. Підписанню цієї угоди передували вісім років переговорів між країнами-учасницями.

Угоду "Регіональне, всебічне економічне партнерство" (RCEP) уклали Китай, В'єтнам, Сінґапур, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, М'янма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Японія, Австралія, Південна Корея та Нова Зеландія. Вона охоплює 2,2 мільярда людей та близько третини світового економічного виробництва.
https://amp.dw.com/uk/ukladena-naibilsh ... ssion=true
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:35

  дарий написав:Шухер на подходе, точно. В не зависимости от крипты, но то таке!


Що за шухер? Можете уточнити?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:12

  sergikkc007 написав:Що за шухер? Можете уточнити?


Амвросий
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