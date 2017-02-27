buratinyo написав:Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше.
Покупательная способность падает настолько быстро, что скоро в ресторанах будут подавать мясо чинуш. В Киеве может нет, в провинции да.
Вы явно в небольшом городе никогда долго не жили. Мы стремительно возвращаемся в 90-е - так вот в 90х в таких городках рестораны были наполнены всегда (может, не на 100%, но прилично). Даже не смотря на повальную нищету основной части населения. Клиентура - чиновники мэрии, их контрагенты по распилам, их мажористые детки со своими б***, а также криминалитет среднего и высшего пошиба (по местным меркам, конечно). В общем, в недалеком будущем в залах ресторанов просто произойдет замена прослойки среднего класса на гопоту. А так в общем для рестораторов ничего не изменится. Кроме, может быть, репертуара музыкального сопровождения. Мурку будут чаще требовать.
andrein написав:У Дніпрі проходив конкурс малюнка серед дітей під назвою Мій улюблений олігарх. Нещодавно було оголошено переможців.
Конкурс організував художник Максим Ходак в галереї Артсвіт. Брати участь могли діти від 6 до 14 років, а проходило це все дійство з 25 вересня по 25 жовтня. Після цього журі обирало переможців.
"Метою конкурсу є показати вдячність олігархам. Багато років ми завдячуємо їм розвитком нашої економіки, підняттям іміджу України та збереженням природних багатств! А, як відомо, дитячі очі бачать цей світ більш відкрито, їхні погляди сповнені любові та щирості, тому цікаво поглянути на малюнки дітей, які зображатимуть улюбленого олігарха, якого вони оберуть самостійно», — писав організатор у Facebook.
Переможцями в різних вікових категоріях стали портрети Ігоря Коломойського, Юлії Тимошенко та Віктора Пінчука.
Не кисло так. Рисунки искренние, особенно с ринаткой и скорой помощью - массмудиа пожинает плоды своей эффективности. Выходит так, шо значительная часть подрастающего поколения УЖЕ живёт С МЫСЛЬЮ - мы многим обязаны вот этим дядям. Это ж как классно работают профи в телевизоре, шо у детей главные ворюги выглядят в добром свете. Ещё больше понимаю тех, кто свалил из этой страны.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Доки на Заході пандемії й брексіти, Китай працює.))
Китай уклав найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю з 14 азіатсько-тихоокеанськими країнами. Її підписали у неділю, 15 листопада, під час віртуального саміту країн Південно-Східної Азії (Asean) у столиці В'єтнаму Ханої. Підписанню цієї угоди передували вісім років переговорів між країнами-учасницями.
Угоду "Регіональне, всебічне економічне партнерство" (RCEP) уклали Китай, В'єтнам, Сінґапур, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, М'янма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Японія, Австралія, Південна Корея та Нова Зеландія. Вона охоплює 2,2 мільярда людей та близько третини світового економічного виробництва. https://amp.dw.com/uk/ukladena-naibilsh ... ssion=true