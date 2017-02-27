Та не, десятину не отменят даже после того, как церковь достроят. Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ. Доходная часть государственного бюджета скажет большое спасибо. А инвесторы не будут сильно огорчены.
В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.
buratinyo написав:А тут жирные коты вообще налоги не платят.
По ОВГЗ жирные коты кого надо коты. Их трогать нельзя. Вот что реально можно новым налогом обложить - это снятие наличных с зарплатных карт. Многие получают зарплату и бегут сразу снимать нал. Снимать с таких налог за обналичивание. Вот и копеечка будет в карман государства.
А еще можно зарплату, которую в течении месяца не успел потратить - забирать в качестве налога. Сразу спрос поднимется на товары и налоги вырастут
buratinyo написав:А тут жирные коты вообще налоги не платят.
По ОВГЗ жирные коты кого надо коты. Их трогать нельзя. Вот что реально можно новым налогом обложить - это снятие наличных с зарплатных карт. Многие получают зарплату и бегут сразу снимать нал. Снимать с таких налог за обналичивание. Вот и копеечка будет в карман государства.
Можна оподатковувати не тільки зняття готівки, а й кошти які зберігаються на банківському рахунку...
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Нед 15 лис, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Та не, десятину не отменят даже после того, как церковь достроят. Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ. Доходная часть государственного бюджета скажет большое спасибо. А инвесторы не будут сильно огорчены.
В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.
не завидуйте, зарабатывайте!
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