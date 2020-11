Додано: Нед 15 лис, 2020 13:35

buratinyo написав: Moneta написав: Банкіри закликали скасувати оподаткування доходів з депозитів



https://finclub.net/ua/news/bankiri-zak ... zitiv.html Банкіри закликали скасувати оподаткування доходів з депозитів



Та не, десятину не отменят даже после того, как церковь достроят. Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ. Доходная часть государственного бюджета скажет большое спасибо. А инвесторы не будут сильно огорчены.



В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.



не завидуйте, зарабатывайте! не завидуйте, зарабатывайте!

