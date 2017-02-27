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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6780678167826783

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 222
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
37%
82
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:40

  Moneta написав:Банкіри закликали скасувати оподаткування доходів з депозитів

https://finclub.net/ua/news/bankiri-zak ... zitiv.html


Та не, десятину не отменят даже после того, как церковь достроят. Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ. Доходная часть государственного бюджета скажет большое спасибо. А инвесторы не будут сильно огорчены.

В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:08

  buratinyo написав:А тут жирные коты вообще налоги не платят.


По ОВГЗ жирные коты кого надо коты. Их трогать нельзя. Вот что реально можно новым налогом обложить - это снятие наличных с зарплатных карт. Многие получают зарплату и бегут сразу снимать нал. Снимать с таких налог за обналичивание. Вот и копеечка будет в карман государства.

А еще можно зарплату, которую в течении месяца не успел потратить - забирать в качестве налога. Сразу спрос поднимется на товары и налоги вырастут :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:20

  Амвросий написав:
  buratinyo написав:А тут жирные коты вообще налоги не платят.


По ОВГЗ жирные коты кого надо коты. Их трогать нельзя. Вот что реально можно новым налогом обложить - это снятие наличных с зарплатных карт. Многие получают зарплату и бегут сразу снимать нал. Снимать с таких налог за обналичивание. Вот и копеечка будет в карман государства.

Можна оподатковувати не тільки зняття готівки, а й кошти які зберігаються на банківському рахунку...
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Нед 15 лис, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:23

Из свежей социологии КМИС:

Зображення

Зображення

Полное исследование здесь:
https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20 ... 202020.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:35

  buratinyo написав:
  Moneta написав:Банкіри закликали скасувати оподаткування доходів з депозитів

https://finclub.net/ua/news/bankiri-zak ... zitiv.html


Та не, десятину не отменят даже после того, как церковь достроят. Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ. Доходная часть государственного бюджета скажет большое спасибо. А инвесторы не будут сильно огорчены.

В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.


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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:50

дел
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 15 лис, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:56

  prodigy написав:еще один идийот в пару до Амвросия...тянет вас надо назад в совок, скучаете по методам ежова :P


Вы видимо сарказма не понимаете :P

Даешь больше налогов в карман государству! :lol:
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 15 лис, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:01

  Амвросий написав:
  prodigy написав:еще один идийот в пару до Амвросия...тянет вас надо назад в совок, скучаете по методам ежова :P


Вы видимо сарказма не понимаете :P



вышел из этого возраста
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:12

  prodigy написав:вышел из этого возраста


на покой ушли? :)

по поводу сказанного, ещё Лао Цзы писал:
Народ голодает оттого, что власти берут слишком много налогов. Вот почему народ голодает. Трудно управлять народом оттого, что власти слишком деятельны. Вот почему трудно управлять.
Амвросий
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