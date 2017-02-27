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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:52
buratinyo написав:
В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.
Что-то ты совсем забрехался
какой налог с импорта на авто в 100% ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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