RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6780678167826783

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 222
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
37%
82
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:40

  Moneta написав:Банкіри закликали скасувати оподаткування доходів з депозитів

https://finclub.net/ua/news/bankiri-zak ... zitiv.html


Та не, десятину не отменят даже после того, как церковь достроят. Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ. Доходная часть государственного бюджета скажет большое спасибо. А инвесторы не будут сильно огорчены.

В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1398
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:23

Из свежей социологии КМИС:

Зображення

Зображення

Полное исследование здесь:
https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20 ... 202020.pdf
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8287
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1512 раз.
Подякували: 3411 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:35

  buratinyo написав:
  Moneta написав:Банкіри закликали скасувати оподаткування доходів з депозитів

https://finclub.net/ua/news/bankiri-zak ... zitiv.html


Та не, десятину не отменят даже после того, как церковь достроят. Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ. Доходная часть государственного бюджета скажет большое спасибо. А инвесторы не будут сильно огорчены.

В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.


не завидуйте, зарабатывайте!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 23.04.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:19

  buratinyo написав:
  Moneta написав:Банкіри закликали скасувати оподаткування доходів з депозитів.

Та не, десятину не отменят даже после того, как церковь достроят. Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ. Доходная часть государственного бюджета скажет большое спасибо. А инвесторы не будут сильно огорчены.

В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.
Котов попрошу не трогать!
Во-первых, они няшные и приятно мурчат, а во-вторых они только-только начали догонять девальвацию.
Так что никаких налогов//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:52

  buratinyo написав:
В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.

Что-то ты совсем забрехался
какой налог с импорта на авто в 100% ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5507
З нами з: 31.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:42

  pesikot написав:
  buratinyo написав:
В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.

Что-то ты совсем забрехался
какой налог с импорта на авто в 100% ?

Залежить від того, що ввозити. На "корчах" можна і на 300% вийти, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 07.10.09
Подякував: 306 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:10

Financial Times пишет, что Франция оказалась последней страной ЕС, активно субсидирующей строительство солнечных электростанций гарантией выкупа генерируемой ими электроэнергии, проморгав время, когда экономические предпосылки субсидирования испарились и рынок отрегулировал себя сам. Объемы этого "зеленого пузыря" на шее государства превышают на сегодня 2 млрд евро в год.

Ничего не напоминает? Почему то на ум сразу приходит нечто рыжее и самодовольное ))

Macron: are we nuts to pay 2 bln/year to fraudsters?
Zelensky/Poroshenko: hold my beer!
Akhmetov: cheers, my boy, cheers :mrgreen:

Между тем, на французском свободном рынке солнечной генерации в силу совершенствования технологий панелей и бизнес-процессов себестоимость за 10 лет снизились в 9 раз с 36 до 4 центов за кВтч.

Добавил на график по Франции нашу текущую эффективную цену "гарантированного покупателя" (или, проще говоря, бюджета, на который скидываемся дружно мы с вами). Насладитесь моментом - тот случай, когда где-нибудь на Лазурном берегу земля и обслуживание получаются втрое дешевле, чем в степях Херсонщины :mrgreen:

Зображення

https://www.ft.com/content/6f3e1e43-bae ... 81541b2fd1
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8287
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1512 раз.
Подякували: 3411 раз.
 
Профіль
8
5
3
  #<1 ... 6780678167826783
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fler і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2034, 2035, 2036
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20359 2617196
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лис, 2020 19:16
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7283 1677289
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 21:53
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 131257
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90817)
15.11.2020 19:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.