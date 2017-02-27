Та не, десятину не отменят даже после того, как церковь достроят. Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ. Доходная часть государственного бюджета скажет большое спасибо. А инвесторы не будут сильно огорчены.
В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.
Та не, десятину не отменят даже после того, как церковь достроят. Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ. Доходная часть государственного бюджета скажет большое спасибо. А инвесторы не будут сильно огорчены.
В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.
не завидуйте, зарабатывайте!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Moneta написав:Банкіри закликали скасувати оподаткування доходів з депозитів.
Та не, десятину не отменят даже после того, как церковь достроят. Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ. Доходная часть государственного бюджета скажет большое спасибо. А инвесторы не будут сильно огорчены.
В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.
Котов попрошу не трогать! Во-первых, они няшные и приятно мурчат, а во-вторых они только-только начали догонять девальвацию. Так что никаких налогов//)
buratinyo написав: В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.
Что-то ты совсем забрехался какой налог с импорта на авто в 100% ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
buratinyo написав: В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то. А то ссука машину старенькую многие не могут купить за рубежом по причине того, что налог с импорта на нее около 100-120% от ее реальной стоимости. А тут жирные коты вообще налоги не платят.
Что-то ты совсем забрехался какой налог с импорта на авто в 100% ?
Залежить від того, що ввозити. На "корчах" можна і на 300% вийти, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Financial Times пишет, что Франция оказалась последней страной ЕС, активно субсидирующей строительство солнечных электростанций гарантией выкупа генерируемой ими электроэнергии, проморгав время, когда экономические предпосылки субсидирования испарились и рынок отрегулировал себя сам. Объемы этого "зеленого пузыря" на шее государства превышают на сегодня 2 млрд евро в год.
Ничего не напоминает? Почему то на ум сразу приходит нечто рыжее и самодовольное ))
Macron: are we nuts to pay 2 bln/year to fraudsters? Zelensky/Poroshenko: hold my beer! Akhmetov: cheers, my boy, cheers
Между тем, на французском свободном рынке солнечной генерации в силу совершенствования технологий панелей и бизнес-процессов себестоимость за 10 лет снизились в 9 раз с 36 до 4 центов за кВтч.
Добавил на график по Франции нашу текущую эффективную цену "гарантированного покупателя" (или, проще говоря, бюджета, на который скидываемся дружно мы с вами). Насладитесь моментом - тот случай, когда где-нибудь на Лазурном берегу земля и обслуживание получаются втрое дешевле, чем в степях Херсонщины
buratinyo написав:Но вот что реально полезно можно было бы сделать так это введение налогообложения на проценты по ОВГЗ. Для начала можно было бы не 18% как на депозиты, а хотя бы небольшие 3-9% от доходности по всем ОВГЗ.
І що в цьому "реально корисного"?.. Держава просить позичит їй гроші під той відсоток, що дають, наприклад під 10%. Якщо 1% піде на податок, доведеться розміщувати позику під 11%... нічого ж не зміниться.
buratinyo написав:В конце концов владельцы ОВГЗ очень небедные люди и просто обязаны помочь стране в трудные времена хоть чем-то.
Вони не тільки не зобов'язані "памочь странє", вони навіть не зобов'язані купляти ОВДП взагалі.
buratinyo написав:А тут жирные коты вообще налоги не платят.