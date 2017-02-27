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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6781678267836784

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 222
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
37%
82
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  flyman написав:Ну ми ж за рівні можливості?
Чи всі рівні, але деякі рівніші за інших?

В данном случае налогооблажение легко учесть в ставке, что и было продемонстрировано в первом абзаце: "І що в цьому "реально корисного"?.. Держава просить позичит їй гроші під той відсоток, що дають, наприклад під 10%. Якщо 1% піде на податок, доведеться розміщувати позику під 11%... нічого ж не зміниться.".

Причем этот процент всё равно заплатит государтво поскольку оно выплачивает доход по ОВГЗ. В этом главное отличие ОВГЗ и депозитов - там платят банки, а тут просто перекладывание из одного кармана в другой.

Почему тогда пенсионер не может приобрести ОВГЗ?

Равные возможности для крупного капитала, и налохи для пересичных.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 15 лис, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:03

  Искатель написав:
  BIGor написав:То что есть русскоязычная версия сайта не говорит о его российском происхождении
Тут https://www.investing.com/about-us/ ясно написано что Кипр, Испания, КНР и Британский Виргинские Острова.


:) Я на Инвестинге провожу столько времени, что могу судить, кто его создатель. Как и Профинанса...А перечень офшорных площадок есть и более полный :)
Но все равно спасибо, теперь некоторые упоротые с нашего форума смогут с чистой совестью пользоваться :)

Завышенное самомнение, часто присущее ватаноидам, зачастую подводит его владельцев.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Почему тогда пенсионер не может приобрести ОВГЗ?

Может. Кто сказал что пенсионер не может?

Или ты про то что у пенсионера нет миллиона? Ну так есть пенсионеры которым даже на водку не хватает - это не значит что пенсионер не может приобрести водку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Zebra написав:Почему тогда пенсионер не может приобрести ОВГЗ?

Может. Кто сказал что пенсионер не может?

Или ты про то что у пенсионера нет миллиона? Ну так есть пенсионеры которым даже на водку не хватает - это не значит что пенсионер не может приобрести водку.

Мы говорим о пенсионере со срейдней пенсией по стране, а не судье Конституционного Суда на пенсии.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:13

  Zebra написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Zebra написав:Почему тогда пенсионер не может приобрести ОВГЗ?

Может. Кто сказал что пенсионер не может?

Или ты про то что у пенсионера нет миллиона? Ну так есть пенсионеры которым даже на водку не хватает - это не значит что пенсионер не может приобрести водку.

Мы говорим о пенсионере со срейдней пенсией по стране.

ОК, каким боком это к теме налогов на ОВГЗ как паритета с налогооблажением процентов депозитов?

Пенсионер со средней пенсией много чего не может, что могу к примеру я, но это не от налогов зависит, а от уровня экономики: богатые экономики имеют достаточно средств для предоставления не нищенского базового уровня существования пенсионеров, некоторые имеют кроме того отлаженную систему накопительного страхования и накопления - потому пенсионер живёт за свои и не ноет что государство ему не докладывает мяса или там бондов ОВГЗ.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:19

  vitaliy_berdinskikh написав:Пенсионер со средней пенсией много чего не может, что могу к примеру я, но это не от налогов зависит, а от уровня экономики: богатые экономики имеют достаточно средств для предоставления не нищенского базового уровня существования пенсионеров, некоторые имеют кроме того отлаженную систему накопительного страхования и накопления - потому пенсионер живёт за свои и не ноет что государство ему не докладывает мяса или там бондов ОВГЗ.

Все экономики не могут быть богатыми, если Индия станет богатой, тогда США должны стать бедными, и обслуживать индусов.

Мы говором конкретно про Украину. Почему сохранение заначки для крупного капитала в простом инструменте как ОВГЗ не облагается налогом, а депозиты пересичных облагаются и налогом, и военным сбором. Либо опустить входной билет, либо ввести налог.

ОВГЗ это не бизнес, это самый простой инструмент защиты от инфляции. Он должен быть доступен всем. Еще недавно на моей памяти были ОВГЗ в долларах по доступным номиналам, распространялись через Ощад.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Все экономики не могут быть богатыми

Очевидно что да. Как и не все люди смогут накопить на себе на пенсию или покупку ОВГЗ.
  Zebra написав:Почему сохранение заначки для крупного капитала в простом инструменте как ОВГЗ не облагается налогом

Там же был пример, я его повторил в цитате.

По депозиту налог выплачивается по сути банком который платит доход по депозиту: он эту сумму и учитывает у себя в расходах и фактически занимается перечислением денег в государственный бюджет.
В случае с ОВГЗ налог будет платить уже само государство повысив на этот процент сумму дохода по депозиту и потом перечисляя деньги в свой же бюджет. Вместо этого государство платит более низкие проценты по ОВГЗ, меньше тратит на это бюджетных денег и не тратит деньги на то чтобы перечислять бюджетные деньги туда-сюда.
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