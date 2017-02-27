Додано: Нед 15 лис, 2020 23:26

Zebra написав: Все экономики не могут быть богатыми Все экономики не могут быть богатыми

Zebra написав: Почему сохранение заначки для крупного капитала в простом инструменте как ОВГЗ не облагается налогом Почему сохранение заначки для крупного капитала в простом инструменте как ОВГЗ не облагается налогом

Очевидно что да. Как и не все люди смогут накопить на себе на пенсию или покупку ОВГЗ.Там же был пример, я его повторил в цитате.По депозиту налог выплачивается по сути банком который платит доход по депозиту: он эту сумму и учитывает у себя в расходах и фактически занимается перечислением денег в государственный бюджет. Но дело даже не в том что платит банк, а в том что государство получает доход в виде налога с процентов по депозиту.В случае с ОВГЗ налог будет платить уже само государство повысив на этот процент сумму дохода по депозиту и потом перечисляя деньги в свой же бюджет. Вместо этого сейчас государство платит более низкие проценты по ОВГЗ, меньше тратит на это бюджетных денег и не тратит деньги на то чтобы перечислять бюджетные деньги туда-сюда. Государство никакого дохода от налога на ОВГЗ не получает, оно наоборот будет тратить деньги на то чтобы перечислить деньги на счёт Минфина, а потом сумму налога отправлять обратно в казначество.О - оптимизация.По тому же принципу раньше безналичные субвенции по субсидиям не переводились на счёта пенсионеров, а шли сразу поставщикам коммунальных услуг - затраты гораздо меньше.