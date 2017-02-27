flyman написав:Ну ми ж за рівні можливості? Чи всі рівні, але деякі рівніші за інших?
В данном случае налогооблажение легко учесть в ставке, что и было продемонстрировано в первом абзаце: "І що в цьому "реально корисного"?.. Держава просить позичит їй гроші під той відсоток, що дають, наприклад під 10%. Якщо 1% піде на податок, доведеться розміщувати позику під 11%... нічого ж не зміниться.".
Причем этот процент всё равно заплатит государтво поскольку оно выплачивает доход по ОВГЗ. В этом главное отличие ОВГЗ и депозитов - там платят банки, а тут просто перекладывание из одного кармана в другой.
Почему тогда пенсионер не может приобрести ОВГЗ?
Равные возможности для крупного капитала, и налохи для пересичных.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 15 лис, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:То что есть русскоязычная версия сайта не говорит о его российском происхождении Тут https://www.investing.com/about-us/ ясно написано что Кипр, Испания, КНР и Британский Виргинские Острова.
Я на Инвестинге провожу столько времени, что могу судить, кто его создатель. Как и Профинанса...А перечень офшорных площадок есть и более полный Но все равно спасибо, теперь некоторые упоротые с нашего форума смогут с чистой совестью пользоваться
Завышенное самомнение, часто присущее ватаноидам, зачастую подводит его владельцев.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Zebra написав:Почему тогда пенсионер не может приобрести ОВГЗ?
Может. Кто сказал что пенсионер не может?
Или ты про то что у пенсионера нет миллиона? Ну так есть пенсионеры которым даже на водку не хватает - это не значит что пенсионер не может приобрести водку.
Мы говорим о пенсионере со срейдней пенсией по стране.
ОК, каким боком это к теме налогов на ОВГЗ как паритета с налогооблажением процентов депозитов?
Пенсионер со средней пенсией много чего не может, что могу к примеру я, но это не от налогов зависит, а от уровня экономики: богатые экономики имеют достаточно средств для предоставления не нищенского базового уровня существования пенсионеров, некоторые имеют кроме того отлаженную систему накопительного страхования и накопления - потому пенсионер живёт за свои и не ноет что государство ему не докладывает мяса или там бондов ОВГЗ.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Пенсионер со средней пенсией много чего не может, что могу к примеру я, но это не от налогов зависит, а от уровня экономики: богатые экономики имеют достаточно средств для предоставления не нищенского базового уровня существования пенсионеров, некоторые имеют кроме того отлаженную систему накопительного страхования и накопления - потому пенсионер живёт за свои и не ноет что государство ему не докладывает мяса или там бондов ОВГЗ.
Все экономики не могут быть богатыми, если Индия станет богатой, тогда США должны стать бедными, и обслуживать индусов.
Мы говором конкретно про Украину. Почему сохранение заначки для крупного капитала в простом инструменте как ОВГЗ не облагается налогом, а депозиты пересичных облагаются и налогом, и военным сбором. Либо опустить входной билет, либо ввести налог.
ОВГЗ это не бизнес, это самый простой инструмент защиты от инфляции. Он должен быть доступен всем. Еще недавно на моей памяти были ОВГЗ в долларах по доступным номиналам, распространялись через Ощад.
Zebra написав:Все экономики не могут быть богатыми
Очевидно что да. Как и не все люди смогут накопить на себе на пенсию или покупку ОВГЗ.
Zebra написав:Почему сохранение заначки для крупного капитала в простом инструменте как ОВГЗ не облагается налогом
Там же был пример, я его повторил в цитате.
По депозиту налог выплачивается по сути банком который платит доход по депозиту: он эту сумму и учитывает у себя в расходах и фактически занимается перечислением денег в государственный бюджет. Но дело даже не в том что платит банк, а в том что государство получает доход в виде налога с процентов по депозиту.
В случае с ОВГЗ налог будет платить уже само государство повысив на этот процент сумму дохода по депозиту и потом перечисляя деньги в свой же бюджет. Вместо этого сейчас государство платит более низкие проценты по ОВГЗ, меньше тратит на это бюджетных денег и не тратит деньги на то чтобы перечислять бюджетные деньги туда-сюда. Государство никакого дохода от налога на ОВГЗ не получает, оно наоборот будет тратить деньги на то чтобы перечислить деньги на счёт Минфина, а потом сумму налога отправлять обратно в казначество. О - оптимизация. По тому же принципу раньше безналичные субвенции по субсидиям не переводились на счёта пенсионеров, а шли сразу поставщикам коммунальных услуг - затраты гораздо меньше.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Zebra написав:Все экономики не могут быть богатыми
Очевидно что да. Как и не все люди смогут накопить на себе на пенсию или покупку ОВГЗ.
А при чем тут накопить? Входной билет для государственных бумаг должен быть доступен для пересичного, тогда будет все по чесному - хочешь покупаешь ОВГЗ и не платишь налоги, хочешь ложишь на депозит и платишь налог.
vitaliy_berdinskikh написав:
Zebra написав:Почему сохранение заначки для крупного капитала в простом инструменте как ОВГЗ не облагается налогом
Там же был пример, я его повторил в цитате.
Повторять не нужно было, я вам сказал, что процент ОВГЗ не играет никакой роли. Инструмент доступен для 1-2% населения или иностранного капитала. Это государственный инструмент, с которого не платятся налоги, более того, доход по этим бумагам выплачивается с налогов граждан.
Точно также депозиты, если убрать налог, получаемые на руки доходы номинально вырастут на 19,5%. Либо оба инструмента должны быть безналоговыми, либо оба облагать налогом, иначе богатые будут становиться еще богаче, а бедные еще беднее.
Zebra написав:Входной билет для государственных бумаг должен быть доступен для пересичного, тогда будет все по чесному - хочешь покупаешь ОВГЗ и не платишь налоги, хочешь ложишь на депозит и платишь налог.
Так я против этого ничего не имею. Но это уже другой вопрос не связанный налогом как таковым.
Планка входа должна быть подъемной для среднего класса, у нас это не только айтишники. Если не напрямую то хотя бы через инвестиционные фонды. К слову вроде ж есть Ярослав Мудрый который это позволяет, но я чесно признаюсь что не интересовался условиями.
поправка: не Мудрый, а Грушевский "Фонд Державних паперів – Максимальний захист інвестицій. Фонд для інвестицій у найбільш надійні цінні папери, які гарантовані державою"
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 15 лис, 2020 23:54, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift