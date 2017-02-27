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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6782678367846785

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 224
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
11
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
37%
82
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:56

С налогов на депозиты населения платят проценты по ОВГЗ капиталистам. Очень хитрая кухня. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:56

  Zebra написав:Мы говором конкретно про Украину. Почему сохранение заначки для крупного капитала в простом инструменте как ОВГЗ не облагается налогом, а депозиты пересичных облагаются и налогом, и военным сбором. Либо опустить входной билет, либо ввести налог.

ОВГЗ это не бизнес, это самый простой инструмент защиты от инфляции. Он должен быть доступен всем. Еще недавно на моей памяти были ОВГЗ в долларах по доступным номиналам, распространялись через Ощад.

"Жирные коты" не только эти копейки не платят, но и более заметные "статьи расходов" типа подоходного и НДС.
Покупаются-продаются всякие заводы-пароходы, банки, ТРЦ - и что, хоть копейку налогов кто-то заплатил?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:06

Вообще, когда правительство привлекает иностранные деньги под 8% годовых, вместо того , чтобы привлекать средства своих граждан, возникает вопрос о независимости финансовой политики государства. Простыми словами - нас доят. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:08

О нашем завтрашнем. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут вообще то все про доллар:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48199 ... ntsya-roku

Но , на ночь очень полезно почитать хорошую добрую сказку :)

Оцените:
https://people.onliner.by/2013/05/23/nz
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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