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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:56
С налогов на депозиты населения платят проценты по ОВГЗ капиталистам. Очень хитрая кухня.
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:56
"Жирные коты" не только эти копейки не платят, но и более заметные "статьи расходов" типа подоходного и НДС.
Покупаются-продаются всякие заводы-пароходы, банки, ТРЦ - и что, хоть копейку налогов кто-то заплатил?
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 16 лис, 2020 00:06
Вообще, когда правительство привлекает иностранные деньги под 8% годовых, вместо того , чтобы привлекать средства своих граждан, возникает вопрос о независимости финансовой политики государства. Простыми словами - нас доят.
Додано: Пон 16 лис, 2020 01:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут вообще то все про доллар:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48199 ... ntsya-roku
Но , на ночь очень полезно почитать хорошую добрую сказку
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ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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