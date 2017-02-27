RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6782678367846785

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 225
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
11
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
36%
82
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
6%
14
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:56

С налогов на депозиты населения платят проценты по ОВГЗ капиталистам. Очень хитрая кухня. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 863
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:56

  Zebra написав:Мы говором конкретно про Украину. Почему сохранение заначки для крупного капитала в простом инструменте как ОВГЗ не облагается налогом, а депозиты пересичных облагаются и налогом, и военным сбором. Либо опустить входной билет, либо ввести налог.

ОВГЗ это не бизнес, это самый простой инструмент защиты от инфляции. Он должен быть доступен всем. Еще недавно на моей памяти были ОВГЗ в долларах по доступным номиналам, распространялись через Ощад.

"Жирные коты" не только эти копейки не платят, но и более заметные "статьи расходов" типа подоходного и НДС.
Покупаются-продаются всякие заводы-пароходы, банки, ТРЦ - и что, хоть копейку налогов кто-то заплатил?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13262
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7325 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:06

Вообще, когда правительство привлекает иностранные деньги под 8% годовых, вместо того , чтобы привлекать средства своих граждан, возникает вопрос о независимости финансовой политики государства. Простыми словами - нас доят. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 863
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:08

О нашем завтрашнем. :?

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8805
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4085 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут вообще то все про доллар:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48199 ... ntsya-roku

Но , на ночь очень полезно почитать хорошую добрую сказку :)

Оцените:
https://people.onliner.by/2013/05/23/nz
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 822
З нами з: 09.11.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:03

  Libo написав:О нашем завтрашнем. :?


Тобто долара роль буде поступово падати а роль СДР навпаки рости і заміняти біткоін і тд
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9260
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Но , на ночь очень полезно почитать хорошую добрую сказку

Добре там де нас немає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9260
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:14

Libo
https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 323
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:16

  75stasstas75 написав:Libo
https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk

Кінець буде тоді коли його ніхто не чекає :roll:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9260
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:34

  Libo написав:О нашем завтрашнем. :?


Посмотрел до половины и убедился, что не зря тебя забанил
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2743
З нами з: 09.09.14
Подякував: 963 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
1
1
4
  #<1 ... 6782678367846785
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2035, 2036, 2037
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20361 2617788
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 00:26
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7283 1677341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 21:53
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 131272
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21160)
16.11.2020 01:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.