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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6783678467856786

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 225
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
11
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
36%
82
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
6%
14
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 05:19

Ukrainian
Таки да, живешь себе, живешь и тут бац - конец...
75stasstas75
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  #<1 ... 6783678467856786
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