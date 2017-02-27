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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6783678467856786 Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 226 26,00-26,50 2% 4 26,50-27,00 1% 2 27,00-27,50 2% 5 27,50-28,00 5% 11 28,00-28,50 18% 40 28,50-29,00 36% 82 29,00-29,50 17% 38 29,50-30,00 7% 15 30,00-30,50 3% 6 30,50-31,00 2% 4 31,00-31,50 1% 2 31,50-32,00 0 0 Більше 32,00 8% 17 Всього голосів : 226 Додано: Пон 16 лис, 2020 05:19 Ukrainian

Таки да, живешь себе, живешь и тут бац - конец... 75stasstas75

Повідомлень: 324 З нами з: 02.07.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 08:48 Re: Валютный рынок в контексте ДС Курс доллара на межбанке близок к 28 грн, гривня продолжает укрепляться, но девальвация скоро возобновится. Почему?



На следующей неделе у украинского валюного рынка будет одна из последних в этом году возможностей увидеть, как доллар стоит дешевле 28 гривень.



Курс постепенно снижается с начала ноября, стабилизировавшись на уровне 28,15 грн/$. В середине месяца опрошенные LIGA.net финансисты ожидают пика ревальвации, но дальше доллар снова начнет дорожать, прогнозируют банкиры.



Почему? И что сейчас укрепляет гривню? Детали – в еженедельном курсовом обзоре.



Хороший ноябрь. Что происходит с курсом

Ноябрь складывается исключительно удачно для гривни: с начала месяца курс укрепился на 50 копеек с 28,63 (курсовой максимум за два года) до 28,13 грн/$.



Прошедшая неделя на межбанке также закончилась укреплением курса, правда минимальным: гривня набрала дополнительно три копейки по сравнению с пятницей, 6 ноября. Итог недели – 28,11/28,13 грн/$. Примерно столько же доллар в Украине стоил два года назад – в ноябре 2018-го.



Вечером пятницы, 13 ноября, доллар в банках можно было купить по 28,25-28,55 грн/$, евро – по 33,30-33,60 грн/€.



Последний "дешевый доллар". Что влияет на валютный рынок

Налоги – главная поддержка гривни



Основная причина укрепления гривни последних недель – период уплаты налогов на прибыль и ренты по итогам третьего квартала 2020. Это мотивирует экспортные компании активнее продавать валютную выручку: под налоговые обязательства им нужно иметь на счетах больше гривни, чем обычно.



Опрошенные LIGA.net участники рынка оценивают дополнительное предложение валюты на межбанке в эквиваленте нескольких десятков миллиардов гривень. Тренд сохранится вплоть до 19-20 ноября – крайнего срока расчетов бизнеса с бюджетом.



Дыра в бюджете – временный позитив для курса



Еще один "бюджетный" фактор – активизация Минфина по финансированию дефицита 2020 года (чтобы профинансировать все запланированные расходы, правительству нужно одолжить до конца года более 120 млрд грн).



На аукционе по продаже гривневых ОВГЗ во вторник, 10 ноября, произошло повышение ставок. Таким образом Минфин показывает рынку, что готов занимать дороже. Такой сигнал способен существенно повысить спрос на гособлигации: часть гривневого ресурса, который участники финансового рынка могли бы потратить на покупку валюты, вероятно, "осядет" в ОВГЗ на ближайшем аукционе (17 ноября).



Хорошее время для гривни скоро закончится



Опрошенные финансисты предупреждают: благоприятный период для гривни может закончится 20 ноября. Дальше на курс будут влиять (не в лучшую сторону) несколько факторов:



-"налоговая" поддержка иссякнет. Основные расчеты с бюджетом бизнес закроет до 20 числа. Часть спроса на валюту восстановится;



- возмещение НДС. В конце каждого месяца экспортеры получают от налоговой копенсацию за дважды уплаченный налог на добавочную стоимость (они платят его и в Украине и за рубежом, где продают свою продукцию). Речь идет о сумме около 10 млрд грн, которая попадает на рынок в течение нескольких дней;



- старые долги. 25 ноября Минфину нужно выплатить около 14 млрд грн в рамках погашения старых ОВГЗ;



Комбинация этих факторов способна вернуть межбанк в режим повышенного спроса на доллар. Это значит, что к концу месяца курс может вернуться в район 28,5 грн/$, не исключают банкиры.



Межбанк не удержит доллар ниже 28 грн/$

Ожидания рынка, что в конце ноября девальвация гривни возобновится, не позволят ей укрепиться выше 27,9 грн/$, сходятся во мнении опрошенные финансисты. Этот фактор проявился уже на прошлой неделе: как только доллар опускался ниже 28,1 грн/$ спрос на валюту активизировался.



Потенциальные покупатели считают, что это одна из последних возможностей купить доллары по относительно выгодному курсу. Причин для девальвационных ожиданий хватает: от чисто рыночных (перечисленные факторы НДС и погашений ОВГЗ и т.п.) до околополитических (странный карантин, конституционный кризис, дефицит бюджета, затягивающаяся пауза в переговорах с МВФ, возобновление дискуссии о "печатном станке" НБУ).



Что-то похожее будет происходить и на следующей неделе: гривня способна пробить отметку в 28 грн/$, но ненадолго. К тому же в таком случае с покупками валюты на рынок выйдет Нацбанк (на этой неделе регулятора на рынке не было), прогнозируют банкиры.



Что дальше. Прогноз до 20 ноября

Следующая неделя, вероятно, запомнится коротким снижением курса ниже 28 грн/$, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.



Прогнозный диапазон до 20 ноября: 27,98 – 28,3 грн/$.



В составлении обзора LIGA.net помогали Ярослав Кабин (Идея банк), Сергей Колодий (Райффайзен Банк Аваль), Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр), Артем Красовский (Правэкс Банк), Наталия Шишацкая (Форвард Банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики ОТП Банка.

https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... 0-noyabrya На следующей неделе у украинского валюного рынка будет одна из последних в этом году возможностей увидеть, как доллар стоит дешевле 28 гривень.Курс постепенно снижается с начала ноября, стабилизировавшись на уровне 28,15 грн/$. В середине месяца опрошенные LIGA.net финансисты ожидают пика ревальвации, но дальше доллар снова начнет дорожать, прогнозируют банкиры.Почему? И что сейчас укрепляет гривню? Детали – в еженедельном курсовом обзоре.Хороший ноябрь. Что происходит с курсомНоябрь складывается исключительно удачно для гривни: с начала месяца курс укрепился на 50 копеек с 28,63 (курсовой максимум за два года) до 28,13 грн/$.Прошедшая неделя на межбанке также закончилась укреплением курса, правда минимальным: гривня набрала дополнительно три копейки по сравнению с пятницей, 6 ноября. Итог недели – 28,11/28,13 грн/$. Примерно столько же доллар в Украине стоил два года назад – в ноябре 2018-го.Вечером пятницы, 13 ноября, доллар в банках можно было купить по 28,25-28,55 грн/$, евро – по 33,30-33,60 грн/€.Последний "дешевый доллар". Что влияет на валютный рынокНалоги – главная поддержка гривниОсновная причина укрепления гривни последних недель – период уплаты налогов на прибыль и ренты по итогам третьего квартала 2020. Это мотивирует экспортные компании активнее продавать валютную выручку: под налоговые обязательства им нужно иметь на счетах больше гривни, чем обычно.Опрошенные LIGA.net участники рынка оценивают дополнительное предложение валюты на межбанке в эквиваленте нескольких десятков миллиардов гривень. Тренд сохранится вплоть до 19-20 ноября – крайнего срока расчетов бизнеса с бюджетом.Дыра в бюджете – временный позитив для курсаЕще один "бюджетный" фактор – активизация Минфина по финансированию дефицита 2020 года (чтобы профинансировать все запланированные расходы, правительству нужно одолжить до конца года более 120 млрд грн).На аукционе по продаже гривневых ОВГЗ во вторник, 10 ноября, произошло повышение ставок. Таким образом Минфин показывает рынку, что готов занимать дороже. Такой сигнал способен существенно повысить спрос на гособлигации: часть гривневого ресурса, который участники финансового рынка могли бы потратить на покупку валюты, вероятно, "осядет" в ОВГЗ на ближайшем аукционе (17 ноября).Хорошее время для гривни скоро закончитсяОпрошенные финансисты предупреждают: благоприятный период для гривни может закончится 20 ноября. Дальше на курс будут влиять (не в лучшую сторону) несколько факторов:-"налоговая" поддержка иссякнет. Основные расчеты с бюджетом бизнес закроет до 20 числа. Часть спроса на валюту восстановится;- возмещение НДС. В конце каждого месяца экспортеры получают от налоговой копенсацию за дважды уплаченный налог на добавочную стоимость (они платят его и в Украине и за рубежом, где продают свою продукцию). Речь идет о сумме около 10 млрд грн, которая попадает на рынок в течение нескольких дней;- старые долги. 25 ноября Минфину нужно выплатить около 14 млрд грн в рамках погашения старых ОВГЗ;Комбинация этих факторов способна вернуть межбанк в режим повышенного спроса на доллар. Это значит, что к концу месяца курс может вернуться в район 28,5 грн/$, не исключают банкиры.Межбанк не удержит доллар ниже 28 грн/$Ожидания рынка, что в конце ноября девальвация гривни возобновится, не позволят ей укрепиться выше 27,9 грн/$, сходятся во мнении опрошенные финансисты. Этот фактор проявился уже на прошлой неделе: как только доллар опускался ниже 28,1 грн/$ спрос на валюту активизировался.Потенциальные покупатели считают, что это одна из последних возможностей купить доллары по относительно выгодному курсу. Причин для девальвационных ожиданий хватает: от чисто рыночных (перечисленные факторы НДС и погашений ОВГЗ и т.п.) до околополитических (странный карантин, конституционный кризис, дефицит бюджета, затягивающаяся пауза в переговорах с МВФ, возобновление дискуссии о "печатном станке" НБУ).Что-то похожее будет происходить и на следующей неделе: гривня способна пробить отметку в 28 грн/$, но ненадолго. К тому же в таком случае с покупками валюты на рынок выйдет Нацбанк (на этой неделе регулятора на рынке не было), прогнозируют банкиры.Что дальше. Прогноз до 20 ноябряСледующая неделя, вероятно, запомнится коротким снижением курса ниже 28 грн/$, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.Прогнозный диапазон до 20 ноября: 27,98 – 28,3 грн/$.В составлении обзора LIGA.net помогали Ярослав Кабин (Идея банк), Сергей Колодий (Райффайзен Банк Аваль), Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр), Артем Красовский (Правэкс Банк), Наталия Шишацкая (Форвард Банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики ОТП Банка. V2 4 Повідомлень: 6857 З нами з: 03.07.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 1174 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 09:08 Re: Валютный рынок в контексте ДС



https://news.finance.ua/ru/news/-/24851 ... siya-deneg



.................Мировой экономический кризис, начавшийся в 2007-м, фактически вырос из августа 1971-го, когда был отменен золотой стандарт.

........Раньше деньги были обеспечены золотом, теперь - только такой эфемерной вещью, как доверие к правительствам, выпустившим их.

........именно 1971 год породил 2007-й - современный грандиозный мировой экономический кризис

............В 1965 г.Джонсону доложили, что французский корабль, груженный долларами, находится в нью-йоркском порту, а в аэропорту с таким же грузом на борту приземлился французский самолет. Джонсон пообещал президенту Франции серьезные проблемы

...........Франция за 2 последующих года успела выкупить у США больше 3 тысяч тонн золота в обмен на доллары.

........А в 1968 году в Париже неожиданно возникают массовые стихийные волнения, сам де Голль заявляет, что Франция на грани гражданской войны. И некоторые до сих пор считают, что волнения были спровоцированы ЦРУ.

…......Де Голль, говорят, очень впечатлился одним анекдотом, рассказанным ему бывшим министром финансов в правительстве Клемансо. На аукционе за картину кисти Рафаэля араб предлагает нефть, русский - золото, а американец достает пачку банкнот и покупает ее за 10 тысяч долларов. В ответ на недоуменный вопрос де Голля, министр ему объясняет, что американец купил картину всего за 3 доллара, т. к. стоимость печати одной 100-долларовой банкноты составляет 3 цента. И де Голль однозначно и окончательно поверил в золото и только в золото

.........."великого золотого ограбления" 1933 года.В числе прочего, все граждане США должны сдать золото государству, свободный оборот золота запрещается и за владение им назначается тюремный срок до 10 лет. .

..........Следующим стал федеральный канцлер Германии, творец "немецкого экономического чуда" и убежденный монетарист Людвиг Эрхард. Публично осудив де Голля за "вероломство" он втихаря предъявил США к обмену на золото сумму долларов, заметно большую, чем Франция. За ними потянулись центробанки Канады, Японии. Британцы, которые никак не могли поддержать валютную атаку на доллар, поступили проще - девальвировали фунт стерлингов. Но это вызвало ажиотажный спрос на золото в Лондоне со стороны частных инвесторов. Заложенная в Бреттон-Вудские соглашения мина взорвалась.

.......15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон, по прозвищу "ловкач Дик", заявил, что "золотое окно" закрыто. Такими словами он обозначил фактически дефолт Америки

...........Деньги всегда были золотом (серебром и т. п.), всегда были неким товаром, равноценным в обмене, и вдруг стали ничем - ничего не стоящей бумажкой или электронной записью на счетах. Теперь они обеспечены только доверием, ответственностью правительств, выпускающих их.

Выпустишь слишком много - получишь инфляцию и девальвацию. Именно это вот уже 40 лет является единственным ограничением денежной эмиссии.

.............инфляция. 1 доллар 1971 года равен 5,57 доллара 2011-го. Деньги упали в 5,5 раз? Нет. Это оценка только потребительского рынка.

.........в 70-е годы резко росли потребительские цены под давлением издержек - цен на энергоносители. И бешено росло золото, отыгрываясь за застой 60-х годов во времена Лондонского золотого пула. За десятилетие золото выросло в 20 раз. В 80-е удалось обуздать потребительскую инфляцию, но рванул фондовый рынок, который все 70-е годы стоял на месте. За 20 лет в 80-90-е годы он вырос в 10 раз. Потом случился крах доткомов, и фондовый рынок провалился на несколько лет. Зато в 90-е - нулевые резко рванул рынок недвижимости. И в нулевые его активно поддержал рынок сырьевых фьючерсов и прочих производных ценных бумаг.

.............Вот итоги 40-летия без золотого стандарта:



- Потребительские цены выросли в США в 5,5 раза. Кстати, за предыдущие 40 лет 1931-1971 инфляция была вдвое ниже - 2,7 раза.



- Фондовый рынок вырос на пике в 14 раз - если судить по индексу Доу-Джонса. Еще больше восхищает рост оборота фондового рынка. По Доу-Джонсу он вырос на пике более чем в 500 раз.



- Недвижимость: медианная цена нового дома в США на пике (начало 2006 года) выросла в 10 раз. При росте объемов продаж вдвое.



- Рынок производных ценных бумаг вырос с нуля до $680 трлн годового оборота (это 10 годовых ВВП всего мира!). Цены на эти бумаги устроили настоящее ралли в нулевые годы на биржевые товары - нефть, металлы, продовольствие. Эти цены росли иногда в 1,5-2 раза в год.

- Наконец, золото. Его цена выросла за 40 лет в 50 раз.

...............Количество денег в обращении в США выросло за 4 десятилетия в 15 раз. При росте ВВП США только в 3 раза. 5-кратное опережение. Причем речь идет только о денежном агрегате М2, только о внутриамериканском обороте. Данные по М3, включающие в себя доллары, гуляющие по всему миру, с некоторых пор в США перестали публиковаться. А еще надо учитывать, что с появлением интернета скорость расчетов и, следовательно, обращения денег резко увеличилась и реально опережение денег над реальным продуктом существенно больше, чем в 5 раз…

........... реальный факт стремительного обесценивания денег. Лишь в меньшей части это обесценение отразилось на потребительской инфляции, в гораздо большей - на инфляции активов.

...............Если в 1933 году вы заныкали 100-долларовую бумажку, то в 1971 году вы бы получили за нее около $40. А если примерно на ту же сумму 100-граммовый золотой слиток (и вас не посадили в тюрьму) - то имели бы все те же $100. Неплохо? Но это сущие пустяки по сравнению с тем, что произошло потом. Сейчас вы получили бы соответственно 6 долларов или $5 тысяч. Почувствуйте разницу: не в 2,5, а без малого в 1000 раз.

............Теперь госдолг в 60-100% от годового ВВП страны - обычное дело, а сбалансированность бюджета кажется каким-то казусом, артефактом. Госдолг теперь ограничивается только способностью страны обслуживать его (платить проценты и рефинансировать).

...........Именно после 1971 года стали возможными бурная инфляция активов, накопление огромных государственных долгов и дисбалансов в мировой торговле. Интересно ретро взглядом посмотреть материал 2011-го (!) на Финансах:.................Мировой экономический кризис, начавшийся в 2007-м, фактически вырос из августа 1971-го, когда был отменен золотой стандарт.........Раньше деньги были обеспечены золотом, теперь - только такой эфемерной вещью, как доверие к правительствам, выпустившим их.........именно 1971 год породил 2007-й - современный грандиозный мировой экономический кризис............В 1965 г.Джонсону доложили, что французский корабль, груженный долларами, находится в нью-йоркском порту, а в аэропорту с таким же грузом на борту приземлился французский самолет. Джонсон пообещал президенту Франции серьезные проблемы...........Франция за 2 последующих года успела выкупить у США больше 3 тысяч тонн золота в обмен на доллары.........А в 1968 году в Париже неожиданно возникают массовые стихийные волнения, сам де Голль заявляет, что Франция на грани гражданской войны. И некоторые до сих пор считают, что волнения были спровоцированы ЦРУ.…......Де Голль, говорят, очень впечатлился одним анекдотом, рассказанным ему бывшим министром финансов в правительстве Клемансо. На аукционе за картину кисти Рафаэля араб предлагает нефть, русский - золото, а американец достает пачку банкнот и покупает ее за 10 тысяч долларов. В ответ на недоуменный вопрос де Голля, министр ему объясняет, что американец купил картину всего за 3 доллара, т. к. стоимость печати одной 100-долларовой банкноты составляет 3 цента. И де Голль однозначно и окончательно поверил в золото и только в золото.........."великого золотого ограбления" 1933 года.В числе прочего, все граждане США должны сдать золото государству, свободный оборот золота запрещается и за владение им назначается тюремный срок до 10 лет. ...........Следующим стал федеральный канцлер Германии, творец "немецкого экономического чуда" и убежденный монетарист Людвиг Эрхард. Публично осудив де Голля за "вероломство" он втихаря предъявил США к обмену на золото сумму долларов, заметно большую, чем Франция. За ними потянулись центробанки Канады, Японии. Британцы, которые никак не могли поддержать валютную атаку на доллар, поступили проще - девальвировали фунт стерлингов. Но это вызвало ажиотажный спрос на золото в Лондоне со стороны частных инвесторов. Заложенная в Бреттон-Вудские соглашения мина взорвалась........15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон, по прозвищу "ловкач Дик", заявил, что "золотое окно" закрыто. Такими словами он обозначил фактически дефолт Америки...........Деньги всегда были золотом (серебром и т. п.), всегда были неким товаром, равноценным в обмене, и вдруг стали ничем - ничего не стоящей бумажкой или электронной записью на счетах. Теперь они обеспечены только доверием, ответственностью правительств, выпускающих их.Выпустишь слишком много - получишь инфляцию и девальвацию. Именно это вот уже 40 лет является единственным ограничением денежной эмиссии..............инфляция. 1 доллар 1971 года равен 5,57 доллара 2011-го. Деньги упали в 5,5 раз? Нет. Это оценка только потребительского рынка..........в 70-е годы резко росли потребительские цены под давлением издержек - цен на энергоносители. И бешено росло золото, отыгрываясь за застой 60-х годов во времена Лондонского золотого пула. За десятилетие золото выросло в 20 раз. В 80-е удалось обуздать потребительскую инфляцию, но рванул фондовый рынок, который все 70-е годы стоял на месте. За 20 лет в 80-90-е годы он вырос в 10 раз. Потом случился крах доткомов, и фондовый рынок провалился на несколько лет. Зато в 90-е - нулевые резко рванул рынок недвижимости. И в нулевые его активно поддержал рынок сырьевых фьючерсов и прочих производных ценных бумаг..............Вот итоги 40-летия без золотого стандарта:- Потребительские цены выросли в США в 5,5 раза. Кстати, за предыдущие 40 лет 1931-1971 инфляция была вдвое ниже - 2,7 раза.- Фондовый рынок вырос на пике в 14 раз - если судить по индексу Доу-Джонса. Еще больше восхищает рост оборота фондового рынка. По Доу-Джонсу он вырос на пике более чем в 500 раз.- Недвижимость: медианная цена нового дома в США на пике (начало 2006 года) выросла в 10 раз. При росте объемов продаж вдвое.- Рынок производных ценных бумаг вырос с нуля до $680 трлн годового оборота (это 10 годовых ВВП всего мира!). Цены на эти бумаги устроили настоящее ралли в нулевые годы на биржевые товары - нефть, металлы, продовольствие. Эти цены росли иногда в 1,5-2 раза в год.- Наконец, золото. Его цена выросла за 40 лет в 50 раз................Количество денег в обращении в США выросло за 4 десятилетия в 15 раз. При росте ВВП США только в 3 раза. 5-кратное опережение. Причем речь идет только о денежном агрегате М2, только о внутриамериканском обороте. Данные по М3, включающие в себя доллары, гуляющие по всему миру, с некоторых пор в США перестали публиковаться. А еще надо учитывать, что с появлением интернета скорость расчетов и, следовательно, обращения денег резко увеличилась и реально опережение денег над реальным продуктом существенно больше, чем в 5 раз…........... реальный факт стремительного обесценивания денег. Лишь в меньшей части это обесценение отразилось на потребительской инфляции, в гораздо большей - на инфляции активов................Если в 1933 году вы заныкали 100-долларовую бумажку, то в 1971 году вы бы получили за нее около $40. А если примерно на ту же сумму 100-граммовый золотой слиток (и вас не посадили в тюрьму) - то имели бы все те же $100. Неплохо? Но это сущие пустяки по сравнению с тем, что произошло потом. Сейчас вы получили бы соответственно 6 долларов или $5 тысяч. Почувствуйте разницу: не в 2,5, а без малого в 1000 раз.............Теперь госдолг в 60-100% от годового ВВП страны - обычное дело, а сбалансированность бюджета кажется каким-то казусом, артефактом. Госдолг теперь ограничивается только способностью страны обслуживать его (платить проценты и рефинансировать)............Именно после 1971 года стали возможными бурная инфляция активов, накопление огромных государственных долгов и дисбалансов в мировой торговле.

ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Автор77 Повідомлень: 823 З нами з: 09.11.16 Подякував: 105 раз. Подякували: 1062 раз. Профіль 1 5 9 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 09:50 Тим часом (цікаве спостереження):



Протягом вихідних у Києві середнє між покупкою та продажем у ПОВах бовталося десь близько 28.30 й відсутності гривні навіть там, де купували досить вигідно, не спостерігалося.



Хоча повної картини в мене, звичайно, нема, але деякі сумніви у багатомудрих зауваженнях про нестачу у населення палива для руху у гору виникають (особливо, якщо враховувати, що на МБ вже більш ніж тиждень курс бовтається нижче 28.20).



Краще спостерігати, аніж робити висновки Протягом вихідних у Києві середнє між покупкою та продажем у ПОВах бовталося десь близько 28.30 й відсутності гривні навіть там, де купували досить вигідно, не спостерігалося.Хоча повної картини в мене, звичайно, нема, але деякі сумніви у багатомудрих зауваженнях про нестачу у населення палива для руху у гору виникають (особливо, якщо враховувати, що на МБ вже більш ніж тиждень курс бовтається нижче 28.20).Краще спостерігати, аніж робити висновки headshaker Повідомлень: 999 З нами з: 08.05.15 Подякував: 2352 раз. Подякували: 658 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6783678467856786 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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