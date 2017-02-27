Додано: Пон 16 лис, 2020 09:08

Интересно ретро взглядом посмотреть материал 2011-го (!) на Финансах:.................Мировой экономический кризис, начавшийся в 2007-м, фактически вырос из августа 1971-го, когда был отменен золотой стандарт.........Раньше деньги были обеспечены золотом, теперь - только такой эфемерной вещью, как доверие к правительствам, выпустившим их.........именно 1971 год породил 2007-й - современный грандиозный мировой экономический кризис............В 1965 г.Джонсону доложили, что французский корабль, груженный долларами, находится в нью-йоркском порту, а в аэропорту с таким же грузом на борту приземлился французский самолет. Джонсон пообещал президенту Франции серьезные проблемы...........Франция за 2 последующих года успела выкупить у США больше 3 тысяч тонн золота в обмен на доллары.........А в 1968 году в Париже неожиданно возникают массовые стихийные волнения, сам де Голль заявляет, что Франция на грани гражданской войны. И некоторые до сих пор считают, что волнения были спровоцированы ЦРУ.…......Де Голль, говорят, очень впечатлился одним анекдотом, рассказанным ему бывшим министром финансов в правительстве Клемансо. На аукционе за картину кисти Рафаэля араб предлагает нефть, русский - золото, а американец достает пачку банкнот и покупает ее за 10 тысяч долларов. В ответ на недоуменный вопрос де Голля, министр ему объясняет, что американец купил картину всего за 3 доллара, т. к. стоимость печати одной 100-долларовой банкноты составляет 3 цента. И де Голль однозначно и окончательно поверил в золото и только в золото.........."великого золотого ограбления" 1933 года.В числе прочего, все граждане США должны сдать золото государству, свободный оборот золота запрещается и за владение им назначается тюремный срок до 10 лет. ...........Следующим стал федеральный канцлер Германии, творец "немецкого экономического чуда" и убежденный монетарист Людвиг Эрхард. Публично осудив де Голля за "вероломство" он втихаря предъявил США к обмену на золото сумму долларов, заметно большую, чем Франция. За ними потянулись центробанки Канады, Японии. Британцы, которые никак не могли поддержать валютную атаку на доллар, поступили проще - девальвировали фунт стерлингов. Но это вызвало ажиотажный спрос на золото в Лондоне со стороны частных инвесторов. Заложенная в Бреттон-Вудские соглашения мина взорвалась........15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон, по прозвищу "ловкач Дик", заявил, что "золотое окно" закрыто. Такими словами он обозначил фактически дефолт Америки...........Деньги всегда были золотом (серебром и т. п.), всегда были неким товаром, равноценным в обмене, и вдруг стали ничем - ничего не стоящей бумажкой или электронной записью на счетах. Теперь они обеспечены только доверием, ответственностью правительств, выпускающих их.Выпустишь слишком много - получишь инфляцию и девальвацию. Именно это вот уже 40 лет является единственным ограничением денежной эмиссии..............инфляция. 1 доллар 1971 года равен 5,57 доллара 2011-го. Деньги упали в 5,5 раз? Нет. Это оценка только потребительского рынка..........в 70-е годы резко росли потребительские цены под давлением издержек - цен на энергоносители. И бешено росло золото, отыгрываясь за застой 60-х годов во времена Лондонского золотого пула. За десятилетие золото выросло в 20 раз. В 80-е удалось обуздать потребительскую инфляцию, но рванул фондовый рынок, который все 70-е годы стоял на месте. За 20 лет в 80-90-е годы он вырос в 10 раз. Потом случился крах доткомов, и фондовый рынок провалился на несколько лет. Зато в 90-е - нулевые резко рванул рынок недвижимости. И в нулевые его активно поддержал рынок сырьевых фьючерсов и прочих производных ценных бумаг..............Вот итоги 40-летия без золотого стандарта:- Потребительские цены выросли в США в 5,5 раза. Кстати, за предыдущие 40 лет 1931-1971 инфляция была вдвое ниже - 2,7 раза.- Фондовый рынок вырос на пике в 14 раз - если судить по индексу Доу-Джонса. Еще больше восхищает рост оборота фондового рынка. По Доу-Джонсу он вырос на пике более чем в 500 раз.- Недвижимость: медианная цена нового дома в США на пике (начало 2006 года) выросла в 10 раз. При росте объемов продаж вдвое.- Рынок производных ценных бумаг вырос с нуля до $680 трлн годового оборота (это 10 годовых ВВП всего мира!). Цены на эти бумаги устроили настоящее ралли в нулевые годы на биржевые товары - нефть, металлы, продовольствие. Эти цены росли иногда в 1,5-2 раза в год.- Наконец, золото. Его цена выросла за 40 лет в 50 раз................Количество денег в обращении в США выросло за 4 десятилетия в 15 раз. При росте ВВП США только в 3 раза. 5-кратное опережение. Причем речь идет только о денежном агрегате М2, только о внутриамериканском обороте. Данные по М3, включающие в себя доллары, гуляющие по всему миру, с некоторых пор в США перестали публиковаться. А еще надо учитывать, что с появлением интернета скорость расчетов и, следовательно, обращения денег резко увеличилась и реально опережение денег над реальным продуктом существенно больше, чем в 5 раз…........... реальный факт стремительного обесценивания денег. Лишь в меньшей части это обесценение отразилось на потребительской инфляции, в гораздо большей - на инфляции активов................Если в 1933 году вы заныкали 100-долларовую бумажку, то в 1971 году вы бы получили за нее около $40. А если примерно на ту же сумму 100-граммовый золотой слиток (и вас не посадили в тюрьму) - то имели бы все те же $100. Неплохо? Но это сущие пустяки по сравнению с тем, что произошло потом. Сейчас вы получили бы соответственно 6 долларов или $5 тысяч. Почувствуйте разницу: не в 2,5, а без малого в 1000 раз.............Теперь госдолг в 60-100% от годового ВВП страны - обычное дело, а сбалансированность бюджета кажется каким-то казусом, артефактом. Госдолг теперь ограничивается только способностью страны обслуживать его (платить проценты и рефинансировать)............Именно после 1971 года стали возможными бурная инфляция активов, накопление огромных государственных долгов и дисбалансов в мировой торговле.