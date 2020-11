Додано: Пон 16 лис, 2020 11:56

andrein написав: Вообще, когда правительство привлекает иностранные деньги под 8% годовых, вместо того , чтобы привлекать средства своих граждан, возникает вопрос о независимости финансовой политики государства. Простыми словами - нас доят.



Жаба давит так спонсировать своих граждан

"The quieter you become, the more you are able to hear"