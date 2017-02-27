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Таки да, живешь себе, живешь и тут бац - конец...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 08:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Курс доллара на межбанке близок к 28 грн, гривня продолжает укрепляться, но девальвация скоро возобновится. Почему?
На следующей неделе у украинского валюного рынка будет одна из последних в этом году возможностей увидеть, как доллар стоит дешевле 28 гривень.
Курс постепенно снижается с начала ноября, стабилизировавшись на уровне 28,15 грн/$. В середине месяца опрошенные LIGA.net финансисты ожидают пика ревальвации, но дальше доллар снова начнет дорожать, прогнозируют банкиры.
Почему? И что сейчас укрепляет гривню? Детали – в еженедельном курсовом обзоре.
Хороший ноябрь. Что происходит с курсом
Ноябрь складывается исключительно удачно для гривни: с начала месяца курс укрепился на 50 копеек с 28,63 (курсовой максимум за два года) до 28,13 грн/$.
Прошедшая неделя на межбанке также закончилась укреплением курса, правда минимальным: гривня набрала дополнительно три копейки по сравнению с пятницей, 6 ноября. Итог недели – 28,11/28,13 грн/$. Примерно столько же доллар в Украине стоил два года назад – в ноябре 2018-го.
Вечером пятницы, 13 ноября, доллар в банках можно было купить по 28,25-28,55 грн/$, евро – по 33,30-33,60 грн/€.
Последний "дешевый доллар". Что влияет на валютный рынок
Налоги – главная поддержка гривни
Основная причина укрепления гривни последних недель – период уплаты налогов на прибыль и ренты по итогам третьего квартала 2020. Это мотивирует экспортные компании активнее продавать валютную выручку: под налоговые обязательства им нужно иметь на счетах больше гривни, чем обычно.
Опрошенные LIGA.net участники рынка оценивают дополнительное предложение валюты на межбанке в эквиваленте нескольких десятков миллиардов гривень. Тренд сохранится вплоть до 19-20 ноября – крайнего срока расчетов бизнеса с бюджетом.
Дыра в бюджете – временный позитив для курса
Еще один "бюджетный" фактор – активизация Минфина по финансированию дефицита 2020 года (чтобы профинансировать все запланированные расходы, правительству нужно одолжить до конца года более 120 млрд грн).
На аукционе по продаже гривневых ОВГЗ во вторник, 10 ноября, произошло повышение ставок. Таким образом Минфин показывает рынку, что готов занимать дороже. Такой сигнал способен существенно повысить спрос на гособлигации: часть гривневого ресурса, который участники финансового рынка могли бы потратить на покупку валюты, вероятно, "осядет" в ОВГЗ на ближайшем аукционе (17 ноября).
Хорошее время для гривни скоро закончится
Опрошенные финансисты предупреждают: благоприятный период для гривни может закончится 20 ноября. Дальше на курс будут влиять (не в лучшую сторону) несколько факторов:
-"налоговая" поддержка иссякнет. Основные расчеты с бюджетом бизнес закроет до 20 числа. Часть спроса на валюту восстановится;
- возмещение НДС. В конце каждого месяца экспортеры получают от налоговой копенсацию за дважды уплаченный налог на добавочную стоимость (они платят его и в Украине и за рубежом, где продают свою продукцию). Речь идет о сумме около 10 млрд грн, которая попадает на рынок в течение нескольких дней;
- старые долги. 25 ноября Минфину нужно выплатить около 14 млрд грн в рамках погашения старых ОВГЗ;
Комбинация этих факторов способна вернуть межбанк в режим повышенного спроса на доллар. Это значит, что к концу месяца курс может вернуться в район 28,5 грн/$, не исключают банкиры.
Межбанк не удержит доллар ниже 28 грн/$
Ожидания рынка, что в конце ноября девальвация гривни возобновится, не позволят ей укрепиться выше 27,9 грн/$, сходятся во мнении опрошенные финансисты. Этот фактор проявился уже на прошлой неделе: как только доллар опускался ниже 28,1 грн/$ спрос на валюту активизировался.
Потенциальные покупатели считают, что это одна из последних возможностей купить доллары по относительно выгодному курсу. Причин для девальвационных ожиданий хватает: от чисто рыночных (перечисленные факторы НДС и погашений ОВГЗ и т.п.) до околополитических (странный карантин, конституционный кризис, дефицит бюджета, затягивающаяся пауза в переговорах с МВФ, возобновление дискуссии о "печатном станке" НБУ).
Что-то похожее будет происходить и на следующей неделе: гривня способна пробить отметку в 28 грн/$, но ненадолго. К тому же в таком случае с покупками валюты на рынок выйдет Нацбанк (на этой неделе регулятора на рынке не было), прогнозируют банкиры.
Что дальше. Прогноз до 20 ноября
Следующая неделя, вероятно, запомнится коротким снижением курса ниже 28 грн/$, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.
Прогнозный диапазон до 20 ноября: 27,98 – 28,3 грн/$.
В составлении обзора LIGA.net помогали Ярослав Кабин (Идея банк), Сергей Колодий (Райффайзен Банк Аваль), Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр), Артем Красовский (Правэкс Банк), Наталия Шишацкая (Форвард Банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики ОТП Банка.
Додано: Пон 16 лис, 2020 09:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно ретро взглядом посмотреть материал 2011-го (!) на Финансах:
https://news.finance.ua/ru/news/-/24851 ... siya-deneg
.................Мировой экономический кризис, начавшийся в 2007-м, фактически вырос из августа 1971-го, когда был отменен золотой стандарт.
........Раньше деньги были обеспечены золотом, теперь - только такой эфемерной вещью, как доверие к правительствам, выпустившим их.
........именно 1971 год породил 2007-й - современный грандиозный мировой экономический кризис
............В 1965 г.Джонсону доложили, что французский корабль, груженный долларами, находится в нью-йоркском порту, а в аэропорту с таким же грузом на борту приземлился французский самолет. Джонсон пообещал президенту Франции серьезные проблемы
...........Франция за 2 последующих года успела выкупить у США больше 3 тысяч тонн золота в обмен на доллары.
........А в 1968 году в Париже неожиданно возникают массовые стихийные волнения, сам де Голль заявляет, что Франция на грани гражданской войны. И некоторые до сих пор считают, что волнения были спровоцированы ЦРУ.
…......Де Голль, говорят, очень впечатлился одним анекдотом, рассказанным ему бывшим министром финансов в правительстве Клемансо. На аукционе за картину кисти Рафаэля араб предлагает нефть, русский - золото, а американец достает пачку банкнот и покупает ее за 10 тысяч долларов. В ответ на недоуменный вопрос де Голля, министр ему объясняет, что американец купил картину всего за 3 доллара, т. к. стоимость печати одной 100-долларовой банкноты составляет 3 цента. И де Голль однозначно и окончательно поверил в золото и только в золото
.........."великого золотого ограбления" 1933 года.В числе прочего, все граждане США должны сдать золото государству, свободный оборот золота запрещается и за владение им назначается тюремный срок до 10 лет. .
..........Следующим стал федеральный канцлер Германии, творец "немецкого экономического чуда" и убежденный монетарист Людвиг Эрхард. Публично осудив де Голля за "вероломство" он втихаря предъявил США к обмену на золото сумму долларов, заметно большую, чем Франция. За ними потянулись центробанки Канады, Японии. Британцы, которые никак не могли поддержать валютную атаку на доллар, поступили проще - девальвировали фунт стерлингов. Но это вызвало ажиотажный спрос на золото в Лондоне со стороны частных инвесторов. Заложенная в Бреттон-Вудские соглашения мина взорвалась.
.......15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон, по прозвищу "ловкач Дик", заявил, что "золотое окно" закрыто. Такими словами он обозначил фактически дефолт Америки
...........Деньги всегда были золотом (серебром и т. п.), всегда были неким товаром, равноценным в обмене, и вдруг стали ничем - ничего не стоящей бумажкой или электронной записью на счетах. Теперь они обеспечены только доверием, ответственностью правительств, выпускающих их.
Выпустишь слишком много - получишь инфляцию и девальвацию. Именно это вот уже 40 лет является единственным ограничением денежной эмиссии.
.............инфляция. 1 доллар 1971 года равен 5,57 доллара 2011-го. Деньги упали в 5,5 раз? Нет. Это оценка только потребительского рынка.
.........в 70-е годы резко росли потребительские цены под давлением издержек - цен на энергоносители. И бешено росло золото, отыгрываясь за застой 60-х годов во времена Лондонского золотого пула. За десятилетие золото выросло в 20 раз. В 80-е удалось обуздать потребительскую инфляцию, но рванул фондовый рынок, который все 70-е годы стоял на месте. За 20 лет в 80-90-е годы он вырос в 10 раз. Потом случился крах доткомов, и фондовый рынок провалился на несколько лет. Зато в 90-е - нулевые резко рванул рынок недвижимости. И в нулевые его активно поддержал рынок сырьевых фьючерсов и прочих производных ценных бумаг.
.............Вот итоги 40-летия без золотого стандарта:
- Потребительские цены выросли в США в 5,5 раза. Кстати, за предыдущие 40 лет 1931-1971 инфляция была вдвое ниже - 2,7 раза.
- Фондовый рынок вырос на пике в 14 раз - если судить по индексу Доу-Джонса. Еще больше восхищает рост оборота фондового рынка. По Доу-Джонсу он вырос на пике более чем в 500 раз.
- Недвижимость: медианная цена нового дома в США на пике (начало 2006 года) выросла в 10 раз. При росте объемов продаж вдвое.
- Рынок производных ценных бумаг вырос с нуля до $680 трлн годового оборота (это 10 годовых ВВП всего мира!). Цены на эти бумаги устроили настоящее ралли в нулевые годы на биржевые товары - нефть, металлы, продовольствие. Эти цены росли иногда в 1,5-2 раза в год.
- Наконец, золото. Его цена выросла за 40 лет в 50 раз.
...............Количество денег в обращении в США выросло за 4 десятилетия в 15 раз. При росте ВВП США только в 3 раза. 5-кратное опережение. Причем речь идет только о денежном агрегате М2, только о внутриамериканском обороте. Данные по М3, включающие в себя доллары, гуляющие по всему миру, с некоторых пор в США перестали публиковаться. А еще надо учитывать, что с появлением интернета скорость расчетов и, следовательно, обращения денег резко увеличилась и реально опережение денег над реальным продуктом существенно больше, чем в 5 раз…
........... реальный факт стремительного обесценивания денег. Лишь в меньшей части это обесценение отразилось на потребительской инфляции, в гораздо большей - на инфляции активов.
...............Если в 1933 году вы заныкали 100-долларовую бумажку, то в 1971 году вы бы получили за нее около $40. А если примерно на ту же сумму 100-граммовый золотой слиток (и вас не посадили в тюрьму) - то имели бы все те же $100. Неплохо? Но это сущие пустяки по сравнению с тем, что произошло потом. Сейчас вы получили бы соответственно 6 долларов или $5 тысяч. Почувствуйте разницу: не в 2,5, а без малого в 1000 раз.
............Теперь госдолг в 60-100% от годового ВВП страны - обычное дело, а сбалансированность бюджета кажется каким-то казусом, артефактом. Госдолг теперь ограничивается только способностью страны обслуживать его (платить проценты и рефинансировать).
...........Именно после 1971 года стали возможными бурная инфляция активов, накопление огромных государственных долгов и дисбалансов в мировой торговле.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 16 лис, 2020 09:50
Тим часом (цікаве спостереження):
Протягом вихідних у Києві середнє між покупкою та продажем у ПОВах бовталося десь близько 28.30 й відсутності гривні навіть там, де купували досить вигідно, не спостерігалося.
Хоча повної картини в мене, звичайно, нема, але деякі сумніви у багатомудрих зауваженнях про нестачу у населення палива для руху у гору виникають (особливо, якщо враховувати, що на МБ вже більш ніж тиждень курс бовтається нижче 28.20).
Краще спостерігати, аніж робити висновки
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:37
На 28.4-28.5 чойс був, це верблюди, подвійні вершини. Однозначно йдемо на 27 за 2-4 місяці.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:54
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:56
Жаба давит так спонсировать своих граждан
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:09
А вы бы дали свои кровные правительству в долг?
Это вам только так кажется.
Правительства многих развивающихся стран это типа наши трасты 90-х.
Наше правительство зарубежных инвесторов кидает/реструктуризирует, а своих бы вообще нах послало, когда захотело. Оно просто с одной стороны боится вас, что с вилами прийдете за долгом, а с другой вас жалеет.
Вот когда попросит своих дать ему под 8%, это значит стало совсем худо и госфинансам скоро писец. Тем более тогда не давайте. Наоборот прячьте.
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:11
Был один, давал 25 % годовых своим, а у чужих не хотел занимать. Что с ним случилось, всем известно.
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:18
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.11.2020...................28,1109
Гривна укрепилась на полкопейки.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на копейку, немного постояли и к 11 опустились еще на копейку. После этого надолго остановились. Судя по графикам и справочному курсу, торговля началась после 11.
В мире просевший за выходные доллар с утра начал рост, но уровней вечера пятницы пока не достиг. Динамика очень умеренная.
Справочный курс встретили котировками 28.1000 - 28.1200, что на 2 копейки ниже открытия.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли. Рост обеспечил крупный долгосрочный рефинанс. Все остальные играли в минус. Из наиболее существенных отрицательных факторов стоит отметить увеличение объема обоих видов сертификатов.
Отдельно в качестве дополнения к пятничному посту отмечу, что было возвращено 560 млн. тендерного рефинанса.
В четверг объем валютного рынка вырос с 258.4 до 342.3 млн. Обороты чистые, но очень скромные. После выходного в США не только не случилось мифического удвоения, но даже не вышли на привычные обороты. Остались на уровне, типичном для ТОМной торговли. Напомню, что в среду обороты оказались значительно ниже, чем в прошлый американский праздник, отмечавшийся в понедельник. Клиентские обороты также подросли, сохранив относительный баланс с очень легким перевесом спроса.
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