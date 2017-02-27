andrein написав:Вообще, когда правительство привлекает иностранные деньги под 8% годовых, вместо того , чтобы привлекать средства своих граждан, возникает вопрос о независимости финансовой политики государства. Простыми словами - нас доят.
Жаба давит так спонсировать своих граждан
А вы бы дали свои кровные правительству в долг? Это вам только так кажется. Правительства многих развивающихся стран это типа наши трасты 90-х. Наше правительство зарубежных инвесторов кидает/реструктуризирует, а своих бы вообще нах послало, когда захотело. Оно просто с одной стороны боится вас, что с вилами прийдете за долгом, а с другой вас жалеет. Вот когда попросит своих дать ему под 8%, это значит стало совсем худо и госфинансам скоро писец. Тем более тогда не давайте. Наоборот прячьте.
Когда овгз были не для всех - то да. Когда любой может их открыть в мобильнике - нет.
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