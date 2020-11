Додано: Пон 16 лис, 2020 12:22

Libo написав: rasmus написав: andrein написав: Вообще, когда правительство привлекает иностранные деньги под 8% годовых, вместо того , чтобы привлекать средства своих граждан, возникает вопрос о независимости финансовой политики государства. Простыми словами - нас доят. Вообще, когда правительство привлекает иностранные деньги под 8% годовых, вместо того , чтобы привлекать средства своих граждан, возникает вопрос о независимости финансовой политики государства. Простыми словами - нас доят.



Жаба давит так спонсировать своих граждан Жаба давит так спонсировать своих граждан



А вы бы дали свои кровные правительству в долг?

Это вам только так кажется.

Правительства многих развивающихся стран это типа наши трасты 90-х.

Наше правительство зарубежных инвесторов кидает/реструктуризирует, а своих бы вообще нах послало, когда захотело. Оно просто с одной стороны боится вас, что с вилами прийдете за долгом, а с другой вас жалеет.

Когда овгз были не для всех - то да.

