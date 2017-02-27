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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6784678567866787

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 227
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
11
28,00-28,50
18%
41
28,50-29,00
36%
82
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
7%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:22

  Libo написав:
  rasmus написав:
  andrein написав:Вообще, когда правительство привлекает иностранные деньги под 8% годовых, вместо того , чтобы привлекать средства своих граждан, возникает вопрос о независимости финансовой политики государства. Простыми словами - нас доят. :)


Жаба давит так спонсировать своих граждан


А вы бы дали свои кровные правительству в долг?
Это вам только так кажется.
Правительства многих развивающихся стран это типа наши трасты 90-х.
Наше правительство зарубежных инвесторов кидает/реструктуризирует, а своих бы вообще нах послало, когда захотело. Оно просто с одной стороны боится вас, что с вилами прийдете за долгом, а с другой вас жалеет.
Вот когда попросит своих дать ему под 8%, это значит стало совсем худо и госфинансам скоро писец. Тем более тогда не давайте. Наоборот прячьте. 8)


Когда овгз были не для всех - то да.
Когда любой может их открыть в мобильнике - нет.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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  #<1 ... 6784678567866787
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