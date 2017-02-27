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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:14
Исторический экскурс действительно интересный.
И даже с процитированным выводом спорить трудно - кризис действительно был неразрывно связан с экономическими процессами, которые постоянно изменяются.
Вот только возникает непреодолимое желание объявить причиной великой депрессии золотой стандарт
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:25
Сибарит написав:
Мое занудство не позволяет пройти мимо
zzzzzz написав:13 листопада
він надав для 12-ти банків 16,145 млрд грн рефінансування на термін до 1820 днів під 6,0% та 431 млн грн для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%.
13.11 узнаем в понедельник
Сибарит, уже есть цифры ?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:40
Игорь написав:
Сибарит, уже есть цифры ?
560
Сейчас их подсвечу в "Справочном курсе"
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