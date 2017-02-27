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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6784678567866787

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 229
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
11
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
7%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Интересно ретро взглядом посмотреть материал 2011-го (!) на Финансах:

https://news.finance.ua/ru/news/-/24851%20...%20siya-deneg
.................Мировой экономический кризис, начавшийся в 2007-м, фактически вырос из августа 1971-го, когда был отменен золотой стандарт.

Исторический экскурс действительно интересный.
И даже с процитированным выводом спорить трудно - кризис действительно был неразрывно связан с экономическими процессами, которые постоянно изменяются.
Вот только возникает непреодолимое желание объявить причиной великой депрессии золотой стандарт :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:25

  Сибарит написав:Мое занудство не позволяет пройти мимо :)
  zzzzzz написав:13 листопада він надав для 12-ти банків 16,145 млрд грн рефінансування на термін до 1820 днів під 6,0% та 431 млн грн для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%.

13.11 узнаем в понедельник

Сибарит, уже есть цифры ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Сибарит, уже есть цифры ?

560
Сейчас их подсвечу в "Справочном курсе" :)
Сибарит
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