Додано: Пон 16 лис, 2020 16:47

Сибарит написав: Стали известны банки, получившие тендерный рефинанс:

АТ "Укрексімбанк" 10 757 821.0

Эксим, похоже, собрался кредитовать кого-то крупного. Стали известны банки, получившие тендерный рефинанс:АТ "Укрексімбанк" 10 757 821.0Эксим, похоже, собрался кредитовать кого-то крупного.

Мої вітання.В цій новині і погане і добре:Погане - що кредитні кошти і далі продовжують освоювати таким чином через державний банк із дуже сумнівною репутацією у видачі великих кредитів. Тобто тільки через "свої" компанії і тільки на проекти де можна попіаритись чинній владі. При чому в кінцевому залишку, платникам податків.Добре - що методи такого освоєння коштів вибрані із. В кінцевому випадку, якщо відкинути завищення цін на роботи, ми все ж отримаємо продукт чи послугу якою зможемо скористатись.Ф. 28,17/28,28ІМХО:Шлях освоєння коштів по якому зараз йде країна нагадує мені шлях Львова (в якому я прожив із 2003 по 2015), та Івано-Франківська (в якому живу із 2016).Тобто реально зміни є, вони роблять наше життя комфортнішим, Але!!! Ці зміни не створюють додаткові робочі місця (в еквіваленті витрачених коштів), не призводять до приходу інвесторів, не збільшують додану вартість продукції, що виробляється, не додають захисту інвестиціям інвесторів і взагалі мінімально впливають на бізнес.Рано чи пізно прийде той час, коли потрібно буде платити по рахунках і тоді буде сум та журба. Бо виявляється, якщо машина чиста та охайна і з новими дисками, то вона хоч і їде (голосує правильно), але від цього менше бензини споживати не буде.Зате красиво...