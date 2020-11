Додано: Пон 16 лис, 2020 16:17

Вкладчик1234 написав: rasmus написав: Когда овгз были не для всех - то да.

Когда овгз были не для всех - то да.Когда любой может их открыть в мобильнике - нет.

"Условно любой" может в мобильнике открыть разве что депозит. И то - условно.

"Условно любой" может в мобильнике открыть разве что депозит. И то - условно."ОВГЗ в мобильнике" пока что больше маркетинговая шелуха. Там столько условий, что выполнить сможет далеко не любой, да и комиссии и "обслуживания" съедят весь интерес



я образно. Создают все условия, чтобы затянуть побольше массы.

"The quieter you become, the more you are able to hear"