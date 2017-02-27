Alex2007 написав:
Это значит что могут начать сливать откуда-нибудь валюту
звр хватит на 4 месяца, а дальше что?
зе-команда может уже паковать камазы
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 17:07
звр хватит на 4 месяца, а дальше что?
зе-команда может уже паковать камазы
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 16 лис, 2020 17:34
а у нас никто на посадах не задумывается что будет дальше более чем через месяц.
а зельца с компанией таки да - пора на помойку (но без камазов!) Слишком большие рейтинги им еще малюют всякие соцопросы "доверия и настроений"
Додано: Пон 16 лис, 2020 17:57
Ха, далі з тебе ж і здоять:)
Додано: Пон 16 лис, 2020 18:02
За даними Держстату, реальний ВВП у III кварталі 2020 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 8,5% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2019 року – зменшився на 3,5%.
Нагадаємо, за даними Держстату, в ІІ кварталі ВВП України впав на 11,4% порівняно з цим же періодом 2019 року, а в І кварталі - на 1,3% р/р.
МВФ прогнозує падіння ВВП України в 2020 році на 7,2% та 3,0% зростання в 2021 році.
НБУ очікує скорочення ВВП України в поточному році на 6%, а в 2021 році - зростання на 4,2%.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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