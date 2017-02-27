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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6786678767886789>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 230
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
11
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
7%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:07

  Alex2007 написав:
  Moneta написав:
Borislav Bereza
3 год ·
Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.

Это значит что могут начать сливать откуда-нибудь валюту :mrgreen:


звр хватит на 4 месяца, а дальше что?

зе-команда может уже паковать камазы
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:34

  prodigy написав:
  Alex2007 написав:
  Moneta написав:
Borislav Bereza
3 год ·
Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.

Это значит что могут начать сливать откуда-нибудь валюту :mrgreen:


звр хватит на 4 месяца, а дальше что?

зе-команда может уже паковать камазы


а у нас никто на посадах не задумывается что будет дальше более чем через месяц. :twisted:

а зельца с компанией таки да - пора на помойку (но без камазов!) :mrgreen: :lol: Слишком большие рейтинги им еще малюют всякие соцопросы "доверия и настроений"
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:57

  prodigy написав:
  Alex2007 написав:
  Moneta написав:
Borislav Bereza
3 год ·
Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.

Это значит что могут начать сливать откуда-нибудь валюту :mrgreen:


звр хватит на 4 месяца, а дальше что?

зе-команда может уже паковать камазы

Ха, далі з тебе ж і здоять:)
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:02

За даними Держстату, реальний ВВП у III кварталі 2020 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 8,5% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2019 року – зменшився на 3,5%.

Нагадаємо, за даними Держстату, в ІІ кварталі ВВП України впав на 11,4% порівняно з цим же періодом 2019 року, а в І кварталі - на 1,3% р/р.

МВФ прогнозує падіння ВВП України в 2020 році на 7,2% та 3,0% зростання в 2021 році.

НБУ очікує скорочення ВВП України в поточному році на 6%, а в 2021 році - зростання на 4,2%.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:04

За даними НБУ, на 12 листопада борг неплатоспроможних банків по рефінансу становив 35,3 млрд грн (тоді як платоспроможних банків, як зазначалося вище, - 23,6 млрд грн).

http://finbalance.com.ua/news/nbu-nadav-564-mln-hrn-refinansuvannya-dlya-chotirokh-bankiv-na-termin-do-84-dniv
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:07

Долярчик, є вакансія у лікарні

У Міністерстві охорони здоров`я порадили підприємцям шукати додаткові джерела доходу під час пандемії. Підприємцям пропонують у т.ч. йти працювати в лікарні. Про це на брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров`я Ірина Микичак, пише РБК-Україна.

Микичак запропонувала малому бізнесу "перетворювати проблеми у нові можливості".

"Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне", - сказала вона.

Тимчасові робочі місця, за її словами, для підприємців готові надати лікарні. Микичак зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробочих тощо.

Нагадаємо, у ВР створили групу для розробки законів про підтримку бізнесу на час карантину.


7км 28,20/22-28,28/30
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:10

  prodigy написав:У Міністерстві охорони здоров`я порадили підприємцям шукати додаткові джерела доходу під час пандемії. Підприємцям пропонують у т.ч. йти працювати в лікарні. Про це на брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров`я Ірина Микичак, пише РБК-Україна.

Микичак запропонувала малому бізнесу "перетворювати проблеми у нові можливості".

"Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне", - сказала вона.

Тимчасові робочі місця, за її словами, для підприємців готові надати лікарні. Микичак зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробочих тощо.

Нагадаємо, у ВР створили групу для розробки законів про підтримку бізнесу на час карантину.


7км 28,20/22-28,28/30

Валютный рынок?
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:14

  Moneta написав:
  Сибарит написав:Эксим, похоже, собрался кредитовать кого-то крупного.

я даже знаю кого :mrgreen:

Borislav Bereza
3 год ·
Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.



andrein
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:51

  Alex2007 написав:
  prodigy написав:
  Alex2007 написав: Это значит что могут начать сливать откуда-нибудь валюту :mrgreen:


звр хватит на 4 месяца, а дальше что?

зе-команда может уже паковать камазы


а у нас никто на посадах не задумывается что будет дальше более чем через месяц. :twisted:

а зельца с компанией таки да - пора на помойку (но без камазов!) :mrgreen: :lol: Слишком большие рейтинги им еще малюют всякие соцопросы "доверия и настроений"

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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 16 лис, 2020 19:14, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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