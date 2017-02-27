Додано: Пон 16 лис, 2020 18:02

За даними Держстату, реальний ВВП у III кварталі 2020 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 8,5% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2019 року – зменшився на 3,5%.



Нагадаємо, за даними Держстату, в ІІ кварталі ВВП України впав на 11,4% порівняно з цим же періодом 2019 року, а в І кварталі - на 1,3% р/р.



МВФ прогнозує падіння ВВП України в 2020 році на 7,2% та 3,0% зростання в 2021 році.



НБУ очікує скорочення ВВП України в поточному році на 6%, а в 2021 році - зростання на 4,2%.

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