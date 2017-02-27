Moneta написав: Borislav Bereza 3 год · Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.
Это значит что могут начать сливать откуда-нибудь валюту
звр хватит на 4 месяца, а дальше что?
зе-команда может уже паковать камазы
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Moneta написав: Borislav Bereza 3 год · Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.
Это значит что могут начать сливать откуда-нибудь валюту
звр хватит на 4 месяца, а дальше что?
зе-команда может уже паковать камазы
а у нас никто на посадах не задумывается что будет дальше более чем через месяц.
а зельца с компанией таки да - пора на помойку (но без камазов!) Слишком большие рейтинги им еще малюют всякие соцопросы "доверия и настроений"
Moneta написав: Borislav Bereza 3 год · Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.
Это значит что могут начать сливать откуда-нибудь валюту
За даними Держстату, реальний ВВП у III кварталі 2020 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 8,5% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2019 року – зменшився на 3,5%.
Нагадаємо, за даними Держстату, в ІІ кварталі ВВП України впав на 11,4% порівняно з цим же періодом 2019 року, а в І кварталі - на 1,3% р/р.
МВФ прогнозує падіння ВВП України в 2020 році на 7,2% та 3,0% зростання в 2021 році.
НБУ очікує скорочення ВВП України в поточному році на 6%, а в 2021 році - зростання на 4,2%.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
У Міністерстві охорони здоров`я порадили підприємцям шукати додаткові джерела доходу під час пандемії. Підприємцям пропонують у т.ч. йти працювати в лікарні. Про це на брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров`я Ірина Микичак, пише РБК-Україна.
Микичак запропонувала малому бізнесу "перетворювати проблеми у нові можливості".
"Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне", - сказала вона.
Тимчасові робочі місця, за її словами, для підприємців готові надати лікарні. Микичак зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробочих тощо.
Нагадаємо, у ВР створили групу для розробки законів про підтримку бізнесу на час карантину.
7км 28,20/22-28,28/30
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:У Міністерстві охорони здоров`я порадили підприємцям шукати додаткові джерела доходу під час пандемії. Підприємцям пропонують у т.ч. йти працювати в лікарні. Про це на брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров`я Ірина Микичак, пише РБК-Україна.
Микичак запропонувала малому бізнесу "перетворювати проблеми у нові можливості".
"Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне", - сказала вона.
Тимчасові робочі місця, за її словами, для підприємців готові надати лікарні. Микичак зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробочих тощо.
Нагадаємо, у ВР створили групу для розробки законів про підтримку бізнесу на час карантину.
7км 28,20/22-28,28/30
Валютный рынок?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Borislav Bereza 3 год · Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.