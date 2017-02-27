вы чему то удивлены?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
снизят курс до 23-24 чтобы насытить закрома дешевым долларом (экономика сильно падает, население вот-вот начнет сливать валютный жирок), потом нарисуют курс 45-50, и вуаля - проблема дефицита корсчёта решена и при этом звр целы - вариант на который у Берёзы не хватило хфантазии. Один вопрос кто вашу валюту будет покупать за 45-50? Бизнес на голодном пайке, сегодня был в одной организации (достаточно большой), своих поваров отправили за свой счёт, набрали молоденьких практикантов, платят им 150 грн за 4 часа! При этом практиканты не только готовят но и моют всё от сковородок до кафельных полов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 лис, 2020 19:22, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:13
Уже нет. Я понял правила поведения: пишешь два мегабайта офтопа, где-то в середине вставляешь курс никому не нужной обменки из соседнего переулка.
Аэропорт, злотый 5,55//7,45.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я сам удивляюсь кому нужен курс неизвестной обменки на краю земли, можно подумать кто-то туда поедет менять валюту. Ну да ладно у нас демократия, пусть пишут что угодно лишь бы не оффтопили.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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