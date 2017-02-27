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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6786678767886789

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 230
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
11
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
7%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:Валютный рынок?
вы чему то удивлены?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.
снизят курс до 23-24 чтобы насытить закрома дешевым долларом (экономика сильно падает, население вот-вот начнет сливать валютный жирок), потом нарисуют курс 45-50, и вуаля - проблема дефицита корсчёта решена и при этом звр целы - вариант на который у Берёзы не хватило хфантазии. Один вопрос кто вашу валюту будет покупать за 45-50? Бизнес на голодном пайке, сегодня был в одной организации (достаточно большой), своих поваров отправили за свой счёт, набрали молоденьких практикантов, платят им 150 грн за 4 часа! При этом практиканты не только готовят но и моют всё от сковородок до кафельных полов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 лис, 2020 19:22, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:13

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Валютный рынок?
вы чему то удивлены?

Уже нет. Я понял правила поведения: пишешь два мегабайта офтопа, где-то в середине вставляешь курс никому не нужной обменки из соседнего переулка. :mrgreen:
Аэропорт, злотый 5,55//7,45.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:Уже нет. Я понял правила поведения: пишешь два мегабайта офтопа, где-то в середине вставляешь курс никому не нужной обменки из соседнего переулка.
я сам удивляюсь кому нужен курс неизвестной обменки на краю земли, можно подумать кто-то туда поедет менять валюту. Ну да ладно у нас демократия, пусть пишут что угодно лишь бы не оффтопили.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Валютный рынок?
вы чему то удивлены?

Уже нет. Я понял правила поведения: пишешь два мегабайта офтопа, где-то в середине вставляешь курс никому не нужной обменки из соседнего переулка. :mrgreen:
Аэропорт, злотый 5,55//7,45.


для меня здесь уже 6 лет ничего нового, кстати Траст 100% прав...ветка валютная не имеет практического смысла :mrgreen:

особенно меня тешит: Сибарит - НБУ купил 521 млн долл
Искатель исправляет 520,1 млн долл

для 99,9999% разве не пофиг ...да хоть миллиард

здесь 99% офтоп, или абсолютно бесполезная информация
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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