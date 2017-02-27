Moneta написав:Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.
снизят курс до 23-24 чтобы насытить закрома дешевым долларом (экономика сильно падает, население вот-вот начнет сливать валютный жирок), потом нарисуют курс 45-50, и вуаля - проблема дефицита корсчёта решена и при этом звр целы - вариант на который у Берёзы не хватило хфантазии. Один вопрос кто вашу валюту будет покупать за 45-50? Бизнес на голодном пайке, сегодня был в одной организации (достаточно большой), своих поваров отправили за свой счёт, набрали молоденьких практикантов, платят им 150 грн за 4 часа! При этом практиканты не только готовят но и моют всё от сковородок до кафельных полов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 лис, 2020 19:22, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Moneta написав:Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.
снизят курс до 23-24 чтобы насытить закрома дешевым долларом (экономика сильно падает, население вот-вот начнет сливать валютный жирок), потом нарисуют курс 45-50, и вуаля - проблема дефицита корсчёта решена и при этом звр целы - вариант на который у Берёзы не хватило хфантазии. Один вопрос кто вашу валюту будет покупать за 45-50? Бизнес на голодном пайке, сегодня был в одной организации (достаточно большой), своих поваров отправили за свой счёт, набрали молоденьких практикантов, платят им 150 грн за 4 часа! При этом практиканты не только готовят но и моют всё от сковородок до кафельных полов.
снизят курс " решением партийного съезда"? ничего не будут делать... просто все "заболели" и лечатся бюджет примут под елочку(как обычно, прошлый год не в счет) какой курс будет через 2 недели-месяц? возможно, что ничего не изменится(28,10-28,40)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Популярно поясню тебе твою ошибку в оценке валютной ситуации в степях Украины.Ты упорно топишь за укрепление гривны и ищешь каждый раз всевозможные для этого предлоги.Объективно, да, отдаю тебе должное, многие факторы освещаются правильно и логично.А теперь, в чём твоя ошибка - в том, что ты все умозаключения делаешь исходя из якобы равновесной ситуации.При текущем равновесии действительно каждый фактор должен толкнуть курс в соотв сторону.Но в реали равновесия давно уже нет и близко.имеет место огромный перекос, созданный искусственно различными методами.Такими как узурпация БС, как овгз пирамида и т д.Поэтому всё , что может случиться от твоих факторов, это смягчение падения гривны.Путь на север однозначный, вопрос только времени и ширины шагов.Шаги будут меньше, если перечисляемое тобой действительно окажет влияние. ПС и конечно же человек сутками шарящийся на банковских ветках, имеющий массу карт и счетов и депозитов. мыслить иначе как ты, ну просто не может