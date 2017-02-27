Додано: Пон 16 лис, 2020 20:23

Популярно поясню тебе твою ошибку в оценке валютной ситуации в степях Украины.Ты упорно топишь за укрепление гривны и ищешь каждый раз всевозможные для этого предлоги.Объективно, да, отдаю тебе должное, многие факторы освещаются правильно и логично.А теперь, в чём твоя ошибка - в том, что ты все умозаключения делаешь исходя из якобы равновесной ситуации.При текущем равновесии действительно каждый фактор должен толкнуть курс в соотв сторону.Но в реали равновесия давно уже нет и близко.имеет место огромный перекос, созданный искусственно различными методами.Такими как узурпация БС, как овгз пирамида и т д.Поэтому всё , что может случиться от твоих факторов, это смягчение падения гривны.Путь на север однозначный, вопрос только времени и ширины шагов.Шаги будут меньше, если перечисляемое тобой действительно окажет влияние.ПС и конечно же человек сутками шарящийся на банковских ветках, имеющий массу карт и счетов и депозитов. мыслить иначе как ты, ну просто не может