пока дают взаймы равновесию быть, а в дефолте Украины не заинтересован никто (кроме рф), так что займам и дальше быть.
у ALYAKa удивительно однообразное мнение, почитайте любой его пост за 2008 год, это же он написал бы и сейчас.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:57
пока дают взаймы равновесию быть, а в дефолте Украины не заинтересован никто (кроме рф), так что займам и дальше быть.
у ALYAKa удивительно однообразное мнение, почитайте любой его пост за 2008 год, это же он написал бы и сейчас.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 лис, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:58
Дякую, Prodigy, але , таких, як ти, та я, та ми з тобою тутай вже немає і справа не в наших особистостях, бо той , хто читав форум 10 років потому і зараз, може побачити самостійно цю різницю.
Я не проти нагород форуму, але ж коли, старий зек та пататор, холява має нагороди за те, що він анус тут комусь розірве, а потім для оправдання свого офтопу пише курс , який нікому не потрібен, то якось не бачу сенсу тут писати.
І Патрік, який пише окна обмінок, став ідейним лідером, то це вже все.
Дякую всім моїм шанувальникам, шукайте мене на ютубі через тиждень під моїм же ніком.
Всім дякую!
Востаннє редагувалось Trast в Пон 16 лис, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:12
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