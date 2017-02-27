Додано: Пон 16 лис, 2020 23:08

"Рассказали, что Шевченко вызвал руководителей госбанков на завтра, 17 ноября, на экстренное совещание на 07:30. Спозаранку. О чем будет говорить, никто не знает. Непонятно, что экстренного в этой встрече, и почему ее нельзя провести в нормальное время. Это еще сильнее подогревает интерес финансового сообщества", — рассказал "Стране" зампредседателя одного из банков.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.