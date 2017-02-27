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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6788678967906791>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 230
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
11
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
7%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:57

  Кучинелли написав:
  vitaliian написав:
  Кучинелли написав:Но в реали равновесия давно уже нет и близко
если равновесия "нет и близко", за чей счёт банкет (относительная стабильность гривны в 2016-2020г) и рост звр?

Займы займы займы.

пока дают взаймы равновесию быть, а в дефолте Украины не заинтересован никто (кроме рф), так что займам и дальше быть.
  валерчик написав:кстати...вот сейчас было бы интересно знать мнение алексея ALYAKa

у ALYAKa удивительно однообразное мнение, почитайте любой его пост за 2008 год, это же он написал бы и сейчас.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 лис, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:58

  prodigy написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Валютный рынок?
Уже нет. Я понял правила поведения: пишешь два мегабайта офтопа, где-то в середине вставляешь курс никому не нужной обменки из соседнего переулка. :mrgreen:
Аэропорт, злотый 5,55//7,45.


для меня здесь уже 6 лет ничего нового, кстати Траст 100% прав...ветка валютная не имеет практического смысла :mrgreen:

особенно меня тешит: Сибарит - НБУ купил 521 млн долл
Искатель исправляет 520,1 млн долл

для 99,9999% разве не пофиг ...да хоть миллиард

здесь 99% офтоп, или абсолютно бесполезная информация


Дякую, Prodigy, але , таких, як ти, та я, та ми з тобою тутай вже немає і справа не в наших особистостях, бо той , хто читав форум 10 років потому і зараз, може побачити самостійно цю різницю.
Я не проти нагород форуму, але ж коли, старий зек та пататор, холява має нагороди за те, що він анус тут комусь розірве, а потім для оправдання свого офтопу пише курс , який нікому не потрібен, то якось не бачу сенсу тут писати.

І Патрік, який пише окна обмінок, став ідейним лідером, то це вже все.

Дякую всім моїм шанувальникам, шукайте мене на ютубі через тиждень під моїм же ніком.
Всім дякую!
Востаннє редагувалось Trast в Пон 16 лис, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:12

  валерчик написав:кстати...вот сейчас было бы интересно знать мнение алексея ALYAKa

Краще не знати , бо політичної заангажованості там більше, ніж знань.
Одноразове попададання в ціль, зломало хлопцю життя:)
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48227 ... -dobrobutu
Україна зайняла 92-ге місце у світовому рейтингу добробуту. Це найгірший показник серед країн Східної Європи. Усього в рейтингу оцінювали 167 країн.

Графік виплат щодо ОВДП до кінця року:
http://afrtcp.tk/services/payments_summ ... 0he_fTsF6E

Это что с 25-го ноября, или с конца месяца снова в небольшие горы есть вариант.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48225 ... odiv-kyyan
S&P Global Ratings прогнозує скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення у Києві. Причиною стане економічна рецесія.


КАКОЙ ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ?:
https://take-profit.org/statistics/mone ... 3LoOFhFyGQ

Похоже, кто-то втихаря на полном пару печатает нашу "самую красивую" :)
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:08

"Рассказали, что Шевченко вызвал руководителей госбанков на завтра, 17 ноября, на экстренное совещание на 07:30. Спозаранку. О чем будет говорить, никто не знает. Непонятно, что экстренного в этой встрече, и почему ее нельзя провести в нормальное время. Это еще сильнее подогревает интерес финансового сообщества", — рассказал "Стране" зампредседателя одного из банков.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:20

  Moneta написав:"Рассказали, что Шевченко вызвал руководителей госбанков на завтра, 17 ноября, на экстренное совещание на 07:30. Спозаранку. О чем будет говорить, никто не знает. Непонятно, что экстренного в этой встрече, и почему ее нельзя провести в нормальное время. Это еще сильнее подогревает интерес финансового сообщества", — рассказал "Стране" зампредседателя одного из банков.

Буде радитись шо робить шоб закрити 2020 рік.
МВФ і інші кредитори в цьому році вже грошей не дадуть.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:32

  Moneta написав:"Рассказали, что Шевченко вызвал руководителей госбанков на завтра, 17 ноября, на экстренное совещание на 07:30. Спозаранку. О чем будет говорить, никто не знает. Непонятно, что экстренного в этой встрече, и почему ее нельзя провести в нормальное время. Это еще сильнее подогревает интерес финансового сообщества", — рассказал "Стране" зампредседателя одного из банков.


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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:32

А они все не угомонятся. :)

Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику
16.11.20 12:404053 71
энергетика
Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.
Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.

https://m.censor.net/ru/news/3231293/po ... estorami_v
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:39

  vitaliian написав:
  Кучинелли написав:Займы займы займы.

пока дают взаймы равновесию быть, а в дефолте Украины не заинтересован никто (кроме рф), так что займам и дальше быть.

Дальше факт продажи земли, сейчас на повестке дня ископаемые ресурсы. Что там остается - ТРУБА?
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