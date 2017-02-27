пока дают взаймы равновесию быть, а в дефолте Украины не заинтересован никто (кроме рф), так что займам и дальше быть.
у ALYAKa удивительно однообразное мнение, почитайте любой его пост за 2008 год, это же он написал бы и сейчас.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:57
пока дают взаймы равновесию быть, а в дефолте Украины не заинтересован никто (кроме рф), так что займам и дальше быть.
у ALYAKa удивительно однообразное мнение, почитайте любой его пост за 2008 год, это же он написал бы и сейчас.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 лис, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:58
Дякую, Prodigy, але , таких, як ти, та я, та ми з тобою тутай вже немає і справа не в наших особистостях, бо той , хто читав форум 10 років потому і зараз, може побачити самостійно цю різницю.
Я не проти нагород форуму, але ж коли, старий зек та пататор, холява має нагороди за те, що він анус тут комусь розірве, а потім для оправдання свого офтопу пише курс , який нікому не потрібен, то якось не бачу сенсу тут писати.
І Патрік, який пише окна обмінок, став ідейним лідером, то це вже все.
Дякую всім моїм шанувальникам, шукайте мене на ютубі через тиждень під моїм же ніком.
Всім дякую!
Востаннє редагувалось Trast в Пон 16 лис, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:12
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48227 ... -dobrobutu
Україна зайняла 92-ге місце у світовому рейтингу добробуту. Це найгірший показник серед країн Східної Європи. Усього в рейтингу оцінювали 167 країн.
Графік виплат щодо ОВДП до кінця року:
Это что с 25-го ноября, или с конца месяца снова в небольшие горы есть вариант.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48225 ... odiv-kyyan
S&P Global Ratings прогнозує скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення у Києві. Причиною стане економічна рецесія.
КАКОЙ ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ?:
Похоже, кто-то втихаря на полном пару печатает нашу "самую красивую"
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:08
"Рассказали, что Шевченко вызвал руководителей госбанков на завтра, 17 ноября, на экстренное совещание на 07:30. Спозаранку. О чем будет говорить, никто не знает. Непонятно, что экстренного в этой встрече, и почему ее нельзя провести в нормальное время. Это еще сильнее подогревает интерес финансового сообщества", — рассказал "Стране" зампредседателя одного из банков.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:20
Буде радитись шо робить шоб закрити 2020 рік.
МВФ і інші кредитори в цьому році вже грошей не дадуть.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:32
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:32
А они все не угомонятся.
Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику
16.11.20 12:404053 71
энергетика
Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.
Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:39
Дальше факт продажи земли, сейчас на повестке дня ископаемые ресурсы. Что там остается - ТРУБА?
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