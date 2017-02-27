Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику 16.11.20 12:404053 71 энергетика Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии. Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.
Какие они добренькие,эти послы 11 стран. Экономика Украины трещит по швам. Гривна того и гляди улетит в небеса как воздушный шарик. Но бабки есть бабки. И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого. И пофиг, что украинская часть "бизнесменов" состоит из хорошо известных на западе и звучащих каждый день по ТВ фамилий, которые и организовали этот мега-распил,мега-аферу,которая может очень дорого стоить каждому из нас,так как это один из крупных факторов ведущих к экономическому коллапсу и сильной девальвации. Тут они не возмущаются.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
валерчик написав:кстати...вот сейчас было бы интересно знать мнение алексея ALYAKa
Краще не знати , бо політичної заангажованості там більше, ніж знань. Одноразове попададання в ціль, зломало хлопцю життя:)
Одноразовое попадание с практическим изыском много лучше постоянной бесцельной стрельбы в молоко с олимпийским лозунгом - непременного участия. Да и свистки некогда были в плоскости инсайда, нежели нынешние хохмически откашлянные, в плоскости офсайда, идущие в печать от безысходности.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 16 лис, 2020 23:56, всього редагувалось 2 разів.
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Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику 16.11.20 12:404053 71 энергетика Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии. Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.
Какие они добренькие,эти послы 11 стран. Экономика Украины трещит по швам. Гривна того и гляди улетит в небеса как воздушный шарик. Но бабки есть бабки. И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого. И пофиг, что украинская часть "бизнесменов" состоит из хорошо известных на западе и звучащих каждый день по ТВ фамилий, которые и организовали этот мега-распил,мега-аферу,которая может очень дорого стоить каждому из нас,так как это один из крупных факторов ведущих к экономическому коллапсу и сильной девальвации. Тут они не возмущаются.
Нет проблемы напечатать и отдать. Есть проблема застрявших в облигациях власть приближенных.