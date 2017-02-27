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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6788678967906791

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 230
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
11
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
17%
38
29,50-30,00
7%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:50

  andrein написав:А они все не угомонятся. :)

Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику
16.11.20 12:404053 71
энергетика
Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.
Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.

https://m.censor.net/ru/news/3231293/po ... estorami_v


https://news.finance.ua/ru/news/-/47855 ... lomojskogo

Какие они добренькие,эти послы 11 стран.
Экономика Украины трещит по швам.
Гривна того и гляди улетит в небеса как воздушный шарик.
Но бабки есть бабки.
И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
И пофиг, что украинская часть "бизнесменов" состоит из хорошо известных на западе и звучащих каждый день по ТВ фамилий, которые и организовали этот мега-распил,мега-аферу,которая может очень дорого стоить каждому из нас,так как это один из крупных факторов ведущих к экономическому коллапсу и сильной девальвации.
Тут они не возмущаются.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:52

  Trast написав:
  валерчик написав:кстати...вот сейчас было бы интересно знать мнение алексея ALYAKa

Краще не знати , бо політичної заангажованості там більше, ніж знань.
Одноразове попададання в ціль, зломало хлопцю життя:)

Одноразовое попадание с практическим изыском много лучше постоянной бесцельной стрельбы в молоко с олимпийским лозунгом - непременного участия.
Да и свистки некогда были в плоскости инсайда, нежели нынешние хохмически откашлянные, в плоскости офсайда, идущие в печать от безысходности.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 16 лис, 2020 23:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:52

  Автор77 написав:
  andrein написав:А они все не угомонятся. :)

Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику
16.11.20 12:404053 71
энергетика
Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.
Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.

https://m.censor.net/ru/news/3231293/po ... estorami_v


https://news.finance.ua/ru/news/-/47855 ... lomojskogo

Какие они добренькие,эти послы 11 стран.
Экономика Украины трещит по швам.
Гривна того и гляди улетит в небеса как воздушный шарик.
Но бабки есть бабки.
И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
И пофиг, что украинская часть "бизнесменов" состоит из хорошо известных на западе и звучащих каждый день по ТВ фамилий, которые и организовали этот мега-распил,мега-аферу,которая может очень дорого стоить каждому из нас,так как это один из крупных факторов ведущих к экономическому коллапсу и сильной девальвации.
Тут они не возмущаются.

Нет проблемы напечатать и отдать.
Есть проблема застрявших в облигациях власть приближенных.
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  #<1 ... 6788678967906791
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