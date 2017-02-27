Додано: Вів 17 лис, 2020 09:05

Адам Смит

@_Smithchenko

Интервью Шевченко (НБУ) VoA:

"маємо чіткі меседжі. Дуже багато речей, які ми обговорювали, дають нам конкретнішу визначеність в тому, що Україна має зробити для того, аби далі просуватись в межах цієї програми і щоб прискорити роботу місії МВФ"

Переклад: поки що грошей не буде

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.