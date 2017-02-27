|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 08:07
Автор77 написав: andrein написав:
И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.
Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.
-
Вадим Жураковский
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 17.10.08
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 08:41
Вадим Жураковский написав: Автор77 написав: andrein написав:
И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.
Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.
Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 940
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:03
Вадим Жураковский написав: Автор77 написав: andrein написав:
И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.
Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.
Вы наверное очень далекий человек от интернета. Погуглите сначала за схемы братьев Клюевых и Ахметова в зеленой энергетике. Может после этого у Вас в голове что-то прояснится.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4031
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 672 раз.
- Подякували: 865 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:05
Адам Смит
@_Smithchenko
Интервью Шевченко (НБУ) VoA:
"маємо чіткі меседжі. Дуже багато речей, які ми обговорювали, дають нам конкретнішу визначеність в тому, що Україна має зробити для того, аби далі просуватись в межах цієї програми і щоб прискорити роботу місії МВФ"
Переклад: поки що грошей не буде
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2777
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 1182 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:12
BIGor написав:
Вы наверное очень далекий человек от интернета. Погуглите сначала за схемы братьев Клюевых и Ахметова в зеленой энергетике. Может после этого у Вас в голове что-то прояснится.
[/quote]
Проблемы у нас в стране вот из-за таких просветлённых из интернета, которым могу посоветовать найти в интернете и посмотреть фильм «Собачье сердце». Шансы, что у них в головах что-то прояснится, мизерные, ну а вдруг.
-
Вадим Жураковский
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 17.10.08
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|20388
|2621877
|
|
|7284
|1677827
|
|
|540
|131329
|
|