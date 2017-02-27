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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 08:07
Автор77 написав: andrein написав:
И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.
Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 08:41
Вадим Жураковский написав: Автор77 написав: andrein написав:
И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.
Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.
Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:03
Вадим Жураковский написав: Автор77 написав: andrein написав:
И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.
Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.
Вы наверное очень далекий человек от интернета. Погуглите сначала за схемы братьев Клюевых и Ахметова в зеленой энергетике. Может после этого у Вас в голове что-то прояснится.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:05
Адам Смит
@_Smithchenko
Интервью Шевченко (НБУ) VoA:
"маємо чіткі меседжі. Дуже багато речей, які ми обговорювали, дають нам конкретнішу визначеність в тому, що Україна має зробити для того, аби далі просуватись в межах цієї програми і щоб прискорити роботу місії МВФ"
Переклад: поки що грошей не буде
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:15
Вадим Жураковский написав: swan forever написав: Вадим Жураковский написав:
Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.
а где воровство-то?
В тарифах.
Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:32
freeze написав: swan forever написав: Вадим Жураковский написав:
Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.
а где воровство-то?
В тарифах.
Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя.[/quote]
В чому полягає це? Людина вклала 15-20к баксів і підтримує зелену енергетику. Не купляє росгаз. Відіб'є розходи за 10 років згідно тарифу. В чому воровство?
Претензії да ахметових за Мгватні станції так,а до людей які?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:34
Вадим Жураковский
Ми ж не протів зеленої енергії, але чому купка шахраїв поприймала закони для грабунку всіх громадян України. Якщо хочуть виробляти зелену енергію раді бога, але тариф повинен визначати ринок, а не "указ". Хай по таких тарифах поставляють собі на свої підприємства. Я наприклад не хочу спосорувати Ахметку.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:38
freeze написав:
В тарифах.
Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя.
Что значит для себя? Стройте станцию и лично у Вас будут такие же "хорошие" тарифы.
Ладно, это оффтоп уже конкретный, но напрягают люди с их необоснованными обвинениями. Любят у нас без суда и следствия.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:46
Ethereum написав:
Претензії да ахметових за Мгватні станції так,а до людей які?
Претензий до людей нет, только до зверей.
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