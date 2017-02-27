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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6790679167926793>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 231
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цікаво, як відреагує на події під ВР курс доляра?
Зображення
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Цікаво, як відреагує на події під ВР курс доляра?
Никак. Он на другое реагирует.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:59

...
Востаннє редагувалось headshaker в Вів 17 лис, 2020 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/47855 ... lomojskogo
На самом деле тема зеленых тарифов имеет прямое отношение к контексту
валютного рынка.

1.Это одна из мега афер нашей современности, которая не только разбалансировала энергорынок, но и медленно но уверенно подкидывает дров в котел, который может взорвать нашу экономику и обвалить гривну до 35 "плюс".

2.Воровство в законе проведено через подконтрольные группы основными бенефициарами в Украине. Основных бенефициаров по инфо 24-го канала трое, не буду их озвучивать,чтобы сообщение не перекинули на другую ветку форума, но все понимают - кто эти трое.
Кроме этой тройки есть конечно и реальные не кипрские иностранцы по мелочи, которые падки на сладкое и халяву.Если страна разрешила себя грабить-почему бы и нет.
Есть и обычные соотечественники, которые просто держали нос по ветру и подсели на хвост паравоза,вместе с группировками и также имеют свою долю очень сладкого пирожка.
Но на три четверти пылесосит деньги -эта тройка.

3.И эта грабительская переплата идет за счет каждого украинца,за счет каждой бабульки, которая платит за энергию в банке ежемесячно, за счет каждого, кто покупает доллар, или евро в обменнике, удивлясь, почему даже в КВД, когда с деньгами туго у всех гривна не ревальвирует до 26-27 хотя бы, за счет каждого кто переплачивает за товары и услуги, поскольку цена энергии заложена во всем.
А последствия как раз в том, что поезд экономики мчится под откос на полном пару, а
реальное Чикаго 30-х годов прошлого века, которое творится в нашей зеленой энергетике просто ускоряет его, приближая очередную волну полноценного фин-эк.кризиса.

4.Это то же самое как в сказке про Чипполино сеньор помидор заставлял покупать воздух.

5.Это то же самое по простому , как если бы в одном ряду было десять продуктовых магазинов с колбасой по 1 грн. образно говоря, но на подходах стояла гоп-компания и силой загоняла покупателей в магазин, где колбаса по 10 грн.

6.Да и правильно тут выше написали - не понимать, что дважды два четыре, не понимать, что зеленая энергетика грабит каждого украинца это надо или:
-быть не в теме, не разбираться в экономике, не понимать элементарщины
-или быть в теме, т.е. либо самому иметь с этого выгоду, либо работать в обслуге группировки, которая качает с этой схемы за счет всех нас.

7.Ну и реакция иностранцев- 11 послов возмутились...
Это цинизм, господа, такой простой себе цинизм.
Из той же серии ,когда нам грозно заявляют везите нам кругляк,а то не дадим денег- кредитов, но заводы построены сразу же за таможней,за границей, десятки заводов....

8.Фишка в том, что у каждого свои нац. интересы.
Схема зеленой энергетики - это не нац.интересы, это интересы группировок,кланов.

9.Ну и последнее.Закон,да - схема облачена в закон.
Но вот я на "мужицкий ум" думаю так.
Я по основной профессии адвокат конкретно по уголовным делам. Были у меня дела, когда людей обманным путем завлекали подписывать дарственные на квартиры.
Вроде как также все законно, человек сам подписал и можно поднять вой насчет того,что закон,есть закон.
Но налицо в данном случае также схема, при которой нарушены основные принципы законности в государстве, группировка обманным мошенническим путем заставила человека собственноручно подписать эту дарственную, ну или продать за копейки.
Поэтому в уголовном праве в таких случаях есть шанс восстановить справедливость.

Может не сильно удачное сравнение, ну так вспомнилось просто,тут конечно нечто иное, тут оно все прошло как бы по канве, что вот вам мега -тариф ,вкладывайте ваши деньги.

Но ,тут явное нарушение конституционного права, государство обязано обеспечивать экономико организационные функции в интересах именно всех 100% людей данной страны, а не экономические интересы кланов.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А кто автор тезиса о том что отсутствие у населения и бизнеса денег на покупку иностранной валюты должно вести к усилению курса национальной валюты и удешевлению иностранной? За последний месяц уже раз сто его повторили разные люди.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Цікаво, як відреагує на події під ВР курс доляра?
всё пойдёт вниз, если в экономике заканчиваются деньги то и цены падают.
  vitaliy_berdinskikh написав:А кто автор тезиса о том что отсутствие у населения и бизнеса денег на покупку иностранной валюты должно вести к усилению курса национальной валюты и удешевлению иностранной? За последний месяц уже раз сто его повторили разные люди.

на авторстве не претендую но я об этом постоянно пишу. Сценария два: либо гривнодефицит из-за падения налоговых поступлений, либо гиперинфляция. При гривнодефиците курс вниз, безработица, дефляция. При гиперинфляции курс вверх и та же безработица. Золотая середина - кредиты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 17 лис, 2020 10:10, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:10

  Moneta написав:
  Сибарит написав:Эксим, похоже, собрался кредитовать кого-то крупного.
я даже знаю кого :mrgreen:
Borislav Bereza
3 год ·
Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.

Эту песню я периодически слышу на протяжении десятков лет.
Тем не менее бюджетники исправно получают зарплату, а пенсы - пенсию (кроме нескольких эпизодов в начале 90х).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Эту песню я периодически слышу на протяжении десятков лет.
Тем не менее бюджетники исправно получают зарплату, а пенсы - пенсию (кроме нескольких эпизодов в начале 90х).
бюджетников жёстко сокращают, даже нужных людей (например посудомойщиц и буфетчиц в школьных столовых). Вместо горячих обедов бутерброды в бумажных пакетах. Дёшево и персонал не нужен.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:15

  headshaker написав:
  Долярчик написав:Цікаво, як відреагує на події під ВР курс доляра?


Ніяк.
Курсу не цікаві заходи з менш ніж 100 тис. учасників.
Живіть спокійно.

Як тут будеш жити спокійно, якщо нашого брата б'ють?!
Поліція з народом? :twisted:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:21

  vitaliy_berdinskikh написав:А кто автор тезиса о том что отсутствие у населения и бизнеса денег на покупку иностранной валюты должно вести к усилению курса национальной валюты и удешевлению иностранной? За последний месяц уже раз сто его повторили разные люди.

Ви трохи перекрутили зміст твердження.
Відсутність у населення гривні не призводить до здешевлення іноземної валюти. Це призводить тільки до зменшення попиту на іноземну валюту. І все. Значення цього фактору оцінити дуже важко, оскільки ми не можемо спів-ставити об'єм валюти який перестали купляти із об'ємом який купляли раніше. Тому говоримо тільки про один із факторів який впливає, але точно не задає тренд.
Ф 28,10/28,25
Маємо шанс пробити 28 до четверга. Я так зрозумів, що Траст чітко орієнтувався на процес сплати квартальних податків роблячи свій прогноз. В принципі, логічно. Цей процес і раніше впливав на курс. ПДВ притримують. а бізнесу потрібна гривня. Тому і йдемо на південь. З понеділка, після сплати податків, мали би хоч трохи повернути ПДВ і відповідно пропозиція валюти на МБ має скоротитись, що призведе до здорожчання долара. Плюс катастрофічний дефіцит бюджету "давить всім на голову" і я ще не чув жодного дієвого методу 9який має підтримку) як із цієї ситуації вийти. Свого попереднього прогнозу про курс 29/29,5 на кінець року притримуюсь.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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