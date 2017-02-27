Додано: Вів 17 лис, 2020 10:01

На самом деле тема зеленых тарифов имеет прямое отношение к контекстувалютного рынка.1.Это одна из мега афер нашей современности, которая не только разбалансировала энергорынок, но и медленно но уверенно подкидывает дров в котел, который может взорвать нашу экономику и обвалить гривну до 35 "плюс".2.Воровство в законе проведено через подконтрольные группы основными бенефициарами в Украине. Основных бенефициаров по инфо 24-го канала трое, не буду их озвучивать,чтобы сообщение не перекинули на другую ветку форума, но все понимают - кто эти трое.Кроме этой тройки есть конечно и реальные не кипрские иностранцы по мелочи, которые падки на сладкое и халяву.Если страна разрешила себя грабить-почему бы и нет.Есть и обычные соотечественники, которые просто держали нос по ветру и подсели на хвост паравоза,вместе с группировками и также имеют свою долю очень сладкого пирожка.Но на три четверти пылесосит деньги -эта тройка.3.И эта грабительская переплата идет за счет каждого украинца,за счет каждой бабульки, которая платит за энергию в банке ежемесячно, за счет каждого, кто покупает доллар, или евро в обменнике, удивлясь, почему даже в КВД, когда с деньгами туго у всех гривна не ревальвирует до 26-27 хотя бы, за счет каждого кто переплачивает за товары и услуги, поскольку цена энергии заложена во всем.А последствия как раз в том, что поезд экономики мчится под откос на полном пару, ареальное Чикаго 30-х годов прошлого века, которое творится в нашей зеленой энергетике просто ускоряет его, приближая очередную волну полноценного фин-эк.кризиса.4.Это то же самое как в сказке про Чипполино сеньор помидор заставлял покупать воздух.5.Это то же самое по простому , как если бы в одном ряду было десять продуктовых магазинов с колбасой по 1 грн. образно говоря, но на подходах стояла гоп-компания и силой загоняла покупателей в магазин, где колбаса по 10 грн.6.Да и правильно тут выше написали - не понимать, что дважды два четыре, не понимать, что зеленая энергетика грабит каждого украинца это надо или:-быть не в теме, не разбираться в экономике, не понимать элементарщины-или быть в теме, т.е. либо самому иметь с этого выгоду, либо работать в обслуге группировки, которая качает с этой схемы за счет всех нас.7.Ну и реакция иностранцев- 11 послов возмутились...Это цинизм, господа, такой простой себе цинизм.Из той же серии ,когда нам грозно заявляют везите нам кругляк,а то не дадим денег- кредитов, но заводы построены сразу же за таможней,за границей, десятки заводов....8.Фишка в том, что у каждого свои нац. интересы.Схема зеленой энергетики - это не нац.интересы, это интересы группировок,кланов.9.Ну и последнее.Закон,да - схема облачена в закон.Но вот я на "мужицкий ум" думаю так.Я по основной профессии адвокат конкретно по уголовным делам. Были у меня дела, когда людей обманным путем завлекали подписывать дарственные на квартиры.Вроде как также все законно, человек сам подписал и можно поднять вой насчет того,что закон,есть закон.Но налицо в данном случае также схема, при которой нарушены основные принципы законности в государстве, группировка обманным мошенническим путем заставила человека собственноручно подписать эту дарственную, ну или продать за копейки.Поэтому в уголовном праве в таких случаях есть шанс восстановить справедливость.Может не сильно удачное сравнение, ну так вспомнилось просто,тут конечно нечто иное, тут оно все прошло как бы по канве, что вот вам мега -тариф ,вкладывайте ваши деньги.Но ,тут явное нарушение конституционного права, государство обязано обеспечивать экономико организационные функции в интересах именно всех 100% людей данной страны, а не экономические интересы кланов.