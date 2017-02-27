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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6790679167926793

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 231
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:21

28.15-28.20/28.25-28.27
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:45

  vitaliy_berdinskikh написав:А кто автор тезиса о том что отсутствие у населения и бизнеса денег на покупку иностранной валюты должно вести к усилению курса национальной валюты и удешевлению иностранной? За последний месяц уже раз сто его повторили разные люди.

Дальше носа ( сжатие єкономики ввиду отсутствия денег) не видят
alex10
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  #<1 ... 6790679167926793
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