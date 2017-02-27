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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:21
28.15-28.20/28.25-28.27
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Вів 17 лис, 2020 10:45
vitaliy_berdinskikh написав:
А кто автор тезиса о том что отсутствие у населения и бизнеса денег на покупку иностранной валюты должно вести к усилению курса национальной валюты и удешевлению иностранной? За последний месяц уже раз сто его повторили разные люди.
Дальше носа ( сжатие єкономики ввиду отсутствия денег) не видят
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alex10
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